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Haberler Galeri FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe ile Barcelona arasında dev takas! İspanyollar flaş transferi duyurdu...
Giriş Tarihi: 30.11.2024 23:33 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 23:36

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe ile Barcelona arasında dev takas! İspanyollar flaş transferi duyurdu...

FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürürken, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, devre arasında kadrosuna güçlendirmeyi hedefliyor. İspanyol basını, Kanarya'nın hedefindeki oyuncuyu duyururken, karşılığında gerçekleşebilecek çılgın takasa da yer verdi. İşte flaş haberin detayları…

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe ile Barcelona arasında dev takas! İspanyollar flaş transferi duyurdu...

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatları doğrultusunda planlama yapıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe ile Barcelona arasında dev takas! İspanyollar flaş transferi duyurdu...

Fenerbahçe, bu sezonu şampiyonlukla tamamlamayı isterken, kadroya dahil edilebilecek isimler için de yoğun çaba sarf ediyor.

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FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe ile Barcelona arasında dev takas! İspanyollar flaş transferi duyurdu...

Sarı-lacivertli takımda gündemin bir numarası hiç şüphesi Anderson Talisca olurken, devre arasında farklı takviyeler de yapılmak isteniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe ile Barcelona arasında dev takas! İspanyollar flaş transferi duyurdu...

İspanyol basını, sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen Barcelona'nın genç yıldızını daha önce duyurmuştu. Bu kez ise takas yoluna gidilebileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe ile Barcelona arasında dev takas! İspanyollar flaş transferi duyurdu...

Habere göre; Fenerbahçe'nin ilgisinin bulunduğu Ansu Fati için Barcelona ile takas yolu denenebilir.

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