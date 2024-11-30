Giriş Tarihi: 30.11.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024
23:36
FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe ile Barcelona arasında dev takas! İspanyollar flaş transferi duyurdu...
FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürürken, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, devre arasında kadrosuna güçlendirmeyi hedefliyor. İspanyol basını, Kanarya'nın hedefindeki oyuncuyu duyururken, karşılığında gerçekleşebilecek çılgın takasa da yer verdi. İşte flaş haberin detayları…