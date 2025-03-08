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Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 13:58

Fenerbahçe haberi | Mourinho bunu tam kez 6 başardı: İşte Avrupa'daki geri dönüşleri...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İskoç ekibi Rangers'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, iç saha avantajını iyi kullanamadı. 13 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşması öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktör Jose Mourinho'nun Avrupa'daki daha önceki başarıları akıllara geldi. Portekizli çalıştırıcı, benzer durumlarda önemli başarılar yakaladı. İşte haberin detayları...

İHA
Fenerbahçe haberi | Mourinho bunu tam kez 6 başardı: İşte Avrupa’daki geri dönüşleri...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İskoç ekibi Rangers'a 3-1 kaybederek turu zora soktu.

Fenerbahçe haberi | Mourinho bunu tam kez 6 başardı: İşte Avrupa’daki geri dönüşleri...

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, skora rağmen turun henüz bitmediğini ifade eden bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe haberi | Mourinho bunu tam kez 6 başardı: İşte Avrupa’daki geri dönüşleri...

Deneyimli teknik adam, turun yalnızca ilk 90 dakikasının geride kaldığını vurguladı.

Fenerbahçe haberi | Mourinho bunu tam kez 6 başardı: İşte Avrupa’daki geri dönüşleri...

"TUR HENÜZ BİTMEDİ"

Portekizli çalıştırıcı, "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi." dedi.

Fenerbahçe haberi | Mourinho bunu tam kez 6 başardı: İşte Avrupa’daki geri dönüşleri...

13 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşması öncesi akıllara Jose Mourinho'nun kariyerinde benzer durumlarda tur atladığı maçları getirdi.