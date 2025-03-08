Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
13:58
Fenerbahçe haberi | Mourinho bunu tam kez 6 başardı: İşte Avrupa'daki geri dönüşleri...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İskoç ekibi Rangers'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, iç saha avantajını iyi kullanamadı. 13 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşması öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktör Jose Mourinho'nun Avrupa'daki daha önceki başarıları akıllara geldi. Portekizli çalıştırıcı, benzer durumlarda önemli başarılar yakaladı. İşte haberin detayları...