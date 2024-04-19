FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ (1-0) || FB Avrupa'ya veda etti! Fenerbahçe Olympiakos maç sonucu ve geniş özeti

Giriş Tarihi: 19.04.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
01:32
Fenerbahçe Olympiakos maç özeti için araştırmalar hız kazandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı Laciverliler normal süresi ve uzatma bölümleri biten mücadelede seri penaltı atışları sonucu mağlup olarak turnuvaya veda etti. Olympiakos ise yarı finalde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin sona ermesiyle beraber futbolseverler ''Fenerbahçe Olympiakos maç özeti ve golleri'' şeklindeki araştırmalarına başladı. İşte; UEFA Konferans Ligi FB Olympiakos maç sonucu, golleri ve maçtan dakikalar…