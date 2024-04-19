FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ (1-0) || FB Avrupa'ya veda etti! Fenerbahçe Olympiakos maç sonucu ve geniş özeti

Fenerbahçe Olympiakos maçı özeti gündemde! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşandı. Fenerbahçe ile Olympiakos, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi Sarı Lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan maç uzatmalara kaldı. Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince maç penaltılara kaldı. Temsilcimiz penaltılar sonucunda rakibine 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Olympiakos ise yarı finale yükselen taraf oldu. Kritik müsabakayı canlı takip edemeyen futbolseverler ise ''FB Olympiakos maçı geniş özeti ve golleri'' araştırmasına çıktı. İşte, Fenerbahçe Olympiakos maç özeti, golleri ve maçtan dakikalar.