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Giriş Tarihi: 19.04.2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 01:32

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ (1-0) || FB Avrupa'ya veda etti! Fenerbahçe Olympiakos maç sonucu ve geniş özeti

Fenerbahçe Olympiakos maç özeti için araştırmalar hız kazandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı Laciverliler normal süresi ve uzatma bölümleri biten mücadelede seri penaltı atışları sonucu mağlup olarak turnuvaya veda etti. Olympiakos ise yarı finalde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin sona ermesiyle beraber futbolseverler ''Fenerbahçe Olympiakos maç özeti ve golleri'' şeklindeki araştırmalarına başladı. İşte; UEFA Konferans Ligi FB Olympiakos maç sonucu, golleri ve maçtan dakikalar…

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ 1-0 || FB Avrupa’ya veda etti! Fenerbahçe Olympiakos maç sonucu ve geniş özeti

Fenerbahçe Olympiakos maçı özeti gündemde! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşandı. Fenerbahçe ile Olympiakos, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi Sarı Lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan maç uzatmalara kaldı. Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince maç penaltılara kaldı. Temsilcimiz penaltılar sonucunda rakibine 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Olympiakos ise yarı finale yükselen taraf oldu. Kritik müsabakayı canlı takip edemeyen futbolseverler ise ''FB Olympiakos maçı geniş özeti ve golleri'' araştırmasına çıktı. İşte, Fenerbahçe Olympiakos maç özeti, golleri ve maçtan dakikalar.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ 1-0 || FB Avrupa’ya veda etti! Fenerbahçe Olympiakos maç sonucu ve geniş özeti

FENERBAHÇE AVRUPA'YA VEDA ETTİ!

Fenerbahçe - Olympiacos: 1-0 (2-3)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında sahasında ağırladığı Olympiacos'a normal süresi ve uzatma dakikalarını 1-0 önde tamamladığı maçın penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

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FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ 1-0 || FB Avrupa’ya veda etti! Fenerbahçe Olympiakos maç sonucu ve geniş özeti

İRFAN CAN GOLÜ BULDU

11'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası yayına yakın bir noktada topla buluşan Szymanski pasını ceza sahası içi sağ çaprazdaki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can Kahveci'nin topu kontrol ettikten sonra yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ 1-0 || FB Avrupa’ya veda etti! Fenerbahçe Olympiakos maç sonucu ve geniş özeti

34'üncü dakikada Olympiacos savunmasının uzaklaştırmak istediği topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin rakiplerini geçtikten sonra ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan yaptığı vuruşta topu kaleci Tzolakis kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ 1-0 || FB Avrupa’ya veda etti! Fenerbahçe Olympiakos maç sonucu ve geniş özeti

50'nci dakikada orta sahada topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahasına kadar ilerledi. Ferdi'nin pasıyla buluşan Dzeko'nun ceza sahası çizgisine yakın noktadan şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

66'ncı dakikada merkezde topla buluşan Masouras'ın ceza sahası yayının biraz uzağından şutu yandan dışarı gitti.

80'inci dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Masouras'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Livakovic kurtardı.

86'ncı dakikada sağ taraftaki İrfan Can Kahveci pasını sol kanattaki Tadic'e aktardı. Tadic'in ceza sahasına yaptığı ortayla buluşan Szymanski'nin dokunuşunda top az farka auta çıktı.

90 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

103'üncü dakikada Fortounis'in arka direğe ortasında Iborra'nın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Livakovic çeldi. Dönen topla buluşan Carmo'nun vuruşunu Djiku çizgiden çıkardı.

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