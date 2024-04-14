Giriş Tarihi: 14.04.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
15:17
Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybolda final serisi!
Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe ve Eczacıbaşı yeniden karşı karşıya. İki takımın da seride birer puanı var. Üç maçı kazanan takım ligin şampiyonu olacak. Voleybolsever taraftarlar; Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı canlı yayın bilgilerini takip ediyor. Peki; Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?