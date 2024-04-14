Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybolda final serisi!

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak takip ediliyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma final serisinin 3. maçı olacak. 1-1 durumda olan takımlardan 3 maç kazanan taraf kupayı kaldıracak. Peki; Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit ne zaman ve saat kaçta?