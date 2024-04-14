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Haberler Galeri Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybolda final serisi!
Giriş Tarihi: 14.04.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 15:17

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybolda final serisi!

Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe ve Eczacıbaşı yeniden karşı karşıya. İki takımın da seride birer puanı var. Üç maçı kazanan takım ligin şampiyonu olacak. Voleybolsever taraftarlar; Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı canlı yayın bilgilerini takip ediyor. Peki; Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybolda final serisi!

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak takip ediliyor. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma final serisinin 3. maçı olacak. 1-1 durumda olan takımlardan 3 maç kazanan taraf kupayı kaldıracak. Peki; Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit ne zaman ve saat kaçta?

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybolda final serisi!

FENERBAHÇE OPET ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi Üçüncü Maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşıyor.

Heyecanlı mücadele 15 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybolda final serisi!

FENERBAHÇE OPET ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybolda final serisi!

FİNAL SERİSİ MAÇ TAKVİMİ

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

18 Nisan Perşembe:

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

21 Nisan Pazar:

19.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)-(Gerekirse)

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Voleybolda final serisi!
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