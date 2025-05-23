Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe, Osimhen'in eski takım arkadaşını alıyor! Mourinho onu kadroda istedi...
Giriş Tarihi: 23.05.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:51

Fenerbahçe, Osimhen'in eski takım arkadaşını alıyor! Mourinho onu kadroda istedi...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Mourinho ile yola devam etmesi beklenen sarı-lacivertli yönetim, daha güçlü bir kadro için transfer çalışmalarına başladı. Yönetim, Mourinho'nın da onayıyla birlikte Osimhen'in eski takım arkadaşı için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesine gelen o yıldız...

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe, Osimhen’in eski takım arkadaşını alıyor! Mourinho onu kadroda istedi...

Sezona Mourinho ile birlikte şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ligin bitmesine iki hafta şampiyonluğu yine Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe, Osimhen’in eski takım arkadaşını alıyor! Mourinho onu kadroda istedi...

Taraftarın da hedefi haline gelen Ali Koç yönetimi ve teknik direktör Mourinho eleştirilerden payını aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe, Osimhen’in eski takım arkadaşını alıyor! Mourinho onu kadroda istedi...

ALİ KOÇ'TAN SEÇİM KARARI

Taraftarın ve camiada yer alan eski yöneticilerin de tepkileri sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eylül ayında seçime gideceklerini açıkladı.

Fenerbahçe, Osimhen’in eski takım arkadaşını alıyor! Mourinho onu kadroda istedi...

Yeni sezon için kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen yönetim bir diğer yandan transfer için de çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Osimhen’in eski takım arkadaşını alıyor! Mourinho onu kadroda istedi...

MOURINHO'DAN TRANSFER TALEBİ

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezonun kadro planlaması için yönetimle toplantı yaptı.