Giriş Tarihi: 23.05.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
11:51
Fenerbahçe, Osimhen'in eski takım arkadaşını alıyor! Mourinho onu kadroda istedi...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Mourinho ile yola devam etmesi beklenen sarı-lacivertli yönetim, daha güçlü bir kadro için transfer çalışmalarına başladı. Yönetim, Mourinho'nın da onayıyla birlikte Osimhen'in eski takım arkadaşı için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesine gelen o yıldız...