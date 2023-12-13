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Haberler Galeri Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını şifresiz veren kanallar hangisi? FB-Spartak Trnava maçını yayınlayan yabancı uydu kanallarının listesi...
Giriş Tarihi: 13.12.2023 22:52 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 22:52

Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını şifresiz veren kanallar hangisi? FB-Spartak Trnava maçını yayınlayan yabancı uydu kanallarının listesi...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde önce Bulgaristan deplasmanında Ludogorets'e 2-0, ardından Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olmuştu. Bu mağlubiyetlerin ardından gözler Fenerbahçe-Spartak Trnava mücadelesine çevrildi. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını şifresiz veren kanallar hangisi sorusuna yanıt arıyor. İşte, FB-Spartak Trnava maçını yayınlayan yabancı uydu kanallarının listesi!

Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını şifresiz veren kanallar hangisi? FB-Spartak Trnava maçını yayınlayan yabancı uydu kanallarının listesi...

Fenerbahçe-Spartak Trnava karşılaşması için geri sayım başladı. Sarı lacivrtli ekip, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı kendi evinde ağırlayacak. Zorlu karşılaşmayı, Aleksandar Stavrev yönetecek. Heyecanla maçı takip etmek isteyen futbolseverler, maç öncesinde mücadeleyi canlı takip edebilmek adına Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını şifresiz veren kanallar listesini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını şifresiz veren kanallar hangisi?

Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını şifresiz veren kanallar hangisi? FB-Spartak Trnava maçını yayınlayan yabancı uydu kanallarının listesi...

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı 14 Aralık 2023 saat 20.45'de başlayacak.

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Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını şifresiz veren kanallar hangisi? FB-Spartak Trnava maçını yayınlayan yabancı uydu kanallarının listesi...

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇINI VEREN KANALLAR

Exxen

İdman TV

CBC Sport

QQ Sports Live

Sky Sport Austria 1

TV2 Play Denmark

Elisa Viihde Viaplay

Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını şifresiz veren kanallar hangisi? FB-Spartak Trnava maçını yayınlayan yabancı uydu kanallarının listesi...

RMC Sport en direct

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Viaplay Sweden

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Fenerbahçe-Spartak Trnava maçını şifresiz veren kanallar hangisi? FB-Spartak Trnava maçını yayınlayan yabancı uydu kanallarının listesi...

FENERBAHÇE AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

1- Nordsjaelland 10

2- Ludogorets 9

3- Fenerbahçe 9

4- Spartak Trnava 1

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