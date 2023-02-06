Giriş Tarihi: 06.02.2023 12:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
12:38
Fenerbahçe, Süper Lig'in yıldızını almaya çok yakın! 2.5 milyon Euro...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için harekete geçti. Kadrosunu güçlendirerek zirve yarışından kopmak istemeyen Sarı-lacivertli ekip, ilk olarak Samet Akaydın'ı, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir transferlerini açıklayarak önemli takviyeler yaparken, sürpriz bir transfer içinde harekete geçti. Kanarya, 2.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu için harekete geçti. Tarafların el sıkışması bekleniyor.