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Haberler Galeri Fenerbahçe, Süper Lig'in yıldızını almaya çok yakın! 2.5 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 12:38

Fenerbahçe, Süper Lig'in yıldızını almaya çok yakın! 2.5 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için harekete geçti. Kadrosunu güçlendirerek zirve yarışından kopmak istemeyen Sarı-lacivertli ekip, ilk olarak Samet Akaydın'ı, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir transferlerini açıklayarak önemli takviyeler yaparken, sürpriz bir transfer içinde harekete geçti. Kanarya, 2.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu için harekete geçti. Tarafların el sıkışması bekleniyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını almaya çok yakın! 2.5 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için harekete geçti. Kadrosunu güçlendirerek zirve yarışından kopmak istemeyen Sarı-lacivertli ekip, ilk olarak Samet Akaydın'ı, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir transferlerini açıklayarak önemli takviyeler yaparken, sürpriz bir transfer içinde harekete geçti. Kanarya, 2.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu için harekete geçti. Tarafların el sıkışması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını almaya çok yakın! 2.5 milyon Euro...

Kadrosunu Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ile güçlendiren, Emre Demir'i de alır almaz Samsunspor'a kiralık gönderen Fenerbahçe, yeni hamlesini bugün yapacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını almaya çok yakın! 2.5 milyon Euro...

FENERBAHÇE'YE ONUR BULUT'TAN KÖTÜ HABER
Başkan Ali Koç, Onur Bulut transfer teklifi için rakamı 1.5 milyon Euro'ya yükselteceği öğrenilirken, Onur Bulut transferinden kötü haber gedi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da gurbetçi futbolcu Onur Bulut'un sözleşmesinin 3 sene uzattığını açıklayarak, Fenerbahçe'nin transferde umudunu bitirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını almaya çok yakın! 2.5 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da gurbetçi futbolcu Onur Bulut'un sözleşmesinin 3 sene uzattığını açıklayarak, Fenerbahçe'nin transferde umudunu bitirdi. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç transferi bu sözlerle duyurdu: "Öncelikle sözlerime milletimize geçmiş olsun dilekleriyle başlamak istiyorum. Böyle bir günde bu haberin anlamı yitirildi belki ama sizinle paylaşacağımıza söz verdiğimiz için bilgilendiriyorum. Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesini sabah 09:00' da TFF'ye bildirdik, oyuncumuz ve kulübümüz için hayırlı olsun" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını almaya çok yakın! 2.5 milyon Euro...

FENERBAHÇE BİR KEZ DAHA NABIZ YOKLAYACAK

Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Fabio Borini için bir kez daha nabız yoklayacak. Fenerbahçeli yöneticiler, bugün Fatih Karagümrüklü idarecilerle bir araya gelerek, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yeni teklifini iletecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 2.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan tecrübeli futbolcu için Kanarya, 1 milyon Euro önermişti.

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