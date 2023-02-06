Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını almaya çok yakın! 2.5 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da gurbetçi futbolcu Onur Bulut'un sözleşmesinin 3 sene uzattığını açıklayarak, Fenerbahçe'nin transferde umudunu bitirdi. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç transferi bu sözlerle duyurdu: "Öncelikle sözlerime milletimize geçmiş olsun dilekleriyle başlamak istiyorum. Böyle bir günde bu haberin anlamı yitirildi belki ama sizinle paylaşacağımıza söz verdiğimiz için bilgilendiriyorum. Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesini sabah 09:00' da TFF'ye bildirdik, oyuncumuz ve kulübümüz için hayırlı olsun" dedi.