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  • Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Falette'den sonra...

bombasını patlatıyor! Falette'den sonra...

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmanın planlarını yapan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yöneticiler gelecek ve gidecek isimleri masaya yatırdı. Önceliği transfere veren ancak finansal fair play kıskacında bulunan Fenerbahçe transfer çalışmalarını da bu nedenle büyük bir titizlikle yürütüyor. Falette transferiyle suskunluğunu bozan Fenerbahçe'de yeni rota sol bek pozisyonu... Bu mevki için dünyadan birçok isimle iletişime geçen sarı lacivertliler son olarak Umut Meraş için devreye girmiş, Fransız ekibi Le Havre'den olumsuz yanıt almıştı. Yeni bir iddia ise İngilizler tarafından ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin sol bek pozisyonu için İngiliz oyuncuya resmi imzayı attırmaya çok yaklaştığı iddia edildi! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 16:31
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Falette'den sonra...

Ara dönemindeki sessizliğini Simon Falette transferiyle bozan 'de çalışmalar hız kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktör , Comoli ve yönetim, bu konuda önemli isimleri masaya yatırdı.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Falette'den sonra...

İlk yarıda yapılan hataları yapmak istemeyen ve sezon sonunda mutlaka şampiyonluğa koşmak isteyen Fenerbahçeli yetkililer, eksik ve yetersiz buldukları bölgeleri hemen hemen belirledi.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Falette'den sonra...

Sadık Çiftpınar'ın beklenmedik bir şekilde yaşadığı ağır sakatlığın üzerine Zanka'nın formsuz oluşu, 'ye bir stoper ihtiyacı doğurmuştu.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Falette'den sonra...

Bu bağlamda elini çabuk tutan , 'dan Simon Falette'yi kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertli taraftarların, oyuncunun son 2 sezonda oldukça az şans bulmasını eleştirmesi ve sosyal medyada #Faletteyiistemiyoruz başlığı ile açtığı etiketler, güne damga vurmuştu.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Falette'den sonra...

Bununla beraber Comolli'nin twitter hesabı açarak konunun muhatabının olduğunu dile getirmesi ve transferin Ali Koç'un onayı üzerine gerçekleştiğini söylemesi, Fenerahçe'de krize neden olmuştu.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Falette'den sonra...

Bununla beraber penceresini kapatmayan , gerek finansal fair-play, gerekse TFF'nin limitleri kıskacında maliyeti uygun ve takıma çabuk adapte olabilecek isimler için pazar araştırması yapmaya devam ediyor.

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Falette'den sonra...

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin daha önce 'de başarılı bir şekilde spor yöneticiliği yapması, 'nin transferde elinin rahatlamasına ve oyuncu tarama konusunda kolaylık yaratılmasına neden oluyor.

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