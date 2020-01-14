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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Falette'den sonra...

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Falette'den sonra...

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmanın planlarını yapan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yöneticiler gelecek ve gidecek isimleri masaya yatırdı. Önceliği transfere veren ancak finansal fair play kıskacında bulunan Fenerbahçe transfer çalışmalarını da bu nedenle büyük bir titizlikle yürütüyor. Falette transferiyle suskunluğunu bozan Fenerbahçe'de yeni rota sol bek pozisyonu... Bu mevki için dünyadan birçok isimle iletişime geçen sarı lacivertliler son olarak Umut Meraş için devreye girmiş, Fransız ekibi Le Havre'den olumsuz yanıt almıştı. Yeni bir iddia ise İngilizler tarafından ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin sol bek pozisyonu için İngiliz oyuncuya resmi imzayı attırmaya çok yaklaştığı iddia edildi! İşte detaylar...