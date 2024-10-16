Giriş Tarihi: 16.10.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
20:02
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek'e 3 Avrupa devi talip! İspanyollar o takımları açıkladı...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, gerek kendi takımında gerekse de A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Yazın oynanan EURO 2024'te de başarılı bir grafik çizen Yüksek için Avrupa'nın dev kulüpleri teklife hazırlanıyor. İspanyol basını, 25 yaşındaki yıldıza talip olan 3 takımı birden duyurdu. İşte İsmail Yüksek'e talip olan takımlar ve haberin detayları…