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Haberler Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek'e 3 Avrupa devi talip! İspanyollar o takımları açıkladı...
Giriş Tarihi: 16.10.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:02

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek'e 3 Avrupa devi talip! İspanyollar o takımları açıkladı...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, gerek kendi takımında gerekse de A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Yazın oynanan EURO 2024'te de başarılı bir grafik çizen Yüksek için Avrupa'nın dev kulüpleri teklife hazırlanıyor. İspanyol basını, 25 yaşındaki yıldıza talip olan 3 takımı birden duyurdu. İşte İsmail Yüksek'e talip olan takımlar ve haberin detayları…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek’e 3 Avrupa devi talip! İspanyollar o takımları açıkladı...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek’e 3 Avrupa devi talip! İspanyollar o takımları açıkladı...

A Milli Futbol Takımı ile Avrupa Şampiyonasında gösterdiği performansla dikkatleri çeken İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek’e 3 Avrupa devi talip! İspanyollar o takımları açıkladı...

İsmail Yüksek için şimdiden harekete geçen kulüpler olduğu ve takımların Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek’e 3 Avrupa devi talip! İspanyollar o takımları açıkladı...

İSMAİL YÜKSEK'E ATLETICO KANCASI

İspanyol basınından Diario AS'ın haberine göre, La Liga devi Atletico Madrid, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek’e 3 Avrupa devi talip! İspanyollar o takımları açıkladı...

Bir dönem Arda Turan'ın da formasını giydiği Atletico Madrid, İsmail Yüksek'i listesine ekledi.

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