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Haberler Galeri Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı? 'Basın açıklamasıyla duyuruldu!' Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 18:23 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:23

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı? 'Basın açıklamasıyla duyuruldu!' Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

Fenerbahçe, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını geçtiğimiz haftalarda TFF'ye bildirmişti. Ancak sarı lacivertlilerin konuyla ilgili TFF Başkanı ile yaptığı görüşmesi sonrasında araştırmalar başladı. Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.Gözler basın toplantısına çevrildi. Peki Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na katılacak mı? ’Basın açıklamasıyla duyuruldu!’ Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu'na açıklama yapan Fenerbahçe 2024-2025 sezonunda Ziraat Kupası'na katılmayacağını bildirmişti. TFF Başkanı ile yapılan görüşmeden sonra kararın ne olduğu merak edilmeye başlandı. Fenerbahçe başkanı basın toplantısında kararı duyurdu. Peki, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı?

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na katılacak mı? ’Basın açıklamasıyla duyuruldu!’ Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA KATILACAK MI?

Fenerbahçe taraftarının beklediği basın açıklaması kararı duyurudu. Sarı - lacivertlilerin başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı'nın Türkiye Kupası kararını açıkladı.

Ali Koç, "Türkiye Kupası'na katılma kararı aldık. U-19 ile değil. Hocamızın uygun göreceği kadroyla." dedi.

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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na katılacak mı? ’Basın açıklamasıyla duyuruldu!’ Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

ZTK FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, ilk hafta maçında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na katılacak mı? ’Basın açıklamasıyla duyuruldu!’ Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

ZTK FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ATV ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na katılacak mı? ’Basın açıklamasıyla duyuruldu!’ Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe, B grubunda Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, Uğur Okulları İstanbulspor ve Erzurumspor FK ile eşleşti.

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