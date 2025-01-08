Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’na katılacak mı? ’Basın açıklamasıyla duyuruldu!’ Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu'na açıklama yapan Fenerbahçe 2024-2025 sezonunda Ziraat Kupası'na katılmayacağını bildirmişti. TFF Başkanı ile yapılan görüşmeden sonra kararın ne olduğu merak edilmeye başlandı. Fenerbahçe başkanı basın toplantısında kararı duyurdu. Peki, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı?