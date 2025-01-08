Giriş Tarihi: 08.01.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
18:23
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı? 'Basın açıklamasıyla duyuruldu!' Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?
Fenerbahçe, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını geçtiğimiz haftalarda TFF'ye bildirmişti. Ancak sarı lacivertlilerin konuyla ilgili TFF Başkanı ile yaptığı görüşmesi sonrasında araştırmalar başladı. Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.Gözler basın toplantısına çevrildi. Peki Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman?