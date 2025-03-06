Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
10:59
Fenerbahçe ZTK çeyrek final eşleşmesi için geri sayım! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile eşleşmesini öğrenecek. Seri başı takımlar arasında yer alan sarı lacivertliler 8 takımın katılacağı kurada kendine yer edinecek. Evinde oynayacağı tek karşılaşmayı kazanması halinde yarı final bileti alacak takımda eşleşmeler izleniyor. Peki; Fenerbahçe'nin rakibi kim, belli oldu mu?