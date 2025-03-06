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Haberler Galeri Fenerbahçe ZTK çeyrek final eşleşmesi için geri sayım! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:59

Fenerbahçe ZTK çeyrek final eşleşmesi için geri sayım! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ile eşleşmesini öğrenecek. Seri başı takımlar arasında yer alan sarı lacivertliler 8 takımın katılacağı kurada kendine yer edinecek. Evinde oynayacağı tek karşılaşmayı kazanması halinde yarı final bileti alacak takımda eşleşmeler izleniyor. Peki; Fenerbahçe'nin rakibi kim, belli oldu mu?

Fenerbahçe ZTK çeyrek final eşleşmesi için geri sayım! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

Gaziantep FK'yi 4-1 yenerek D grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe ZTK rakibiyle eşleşiyor. Yoluna Avrupa'da da devam eden sarı lacivertli ekip seri sonu takımlardan biriyle rakip olacak. TFF yönetiminde gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün. Peki; Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi kim olacak?

Fenerbahçe ZTK çeyrek final eşleşmesi için geri sayım! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

TFF tarafından Riva'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleşecek.

Kura A Spor ekranlarından canlı izlenecek.

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Fenerbahçe ZTK çeyrek final eşleşmesi için geri sayım! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

Fenerbahçe ZTK çeyrek final eşleşmesi için geri sayım! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

Buna göre Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK var.

Fenerbahçe ZTK çeyrek final eşleşmesi için geri sayım! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak?

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final maçları, 1-3 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final tek maç usulüne göre gerçekleşecek. Tek karşılaşmayı kazanan takım yarı final biletini alacak.