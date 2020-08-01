Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'de 3 flaş isim serbest kaldı!

Fenerbahçe'de 3 flaş isim serbest kaldı!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun sona ermesinin ardından kulüplerde transfer hareketliliği başladı. Hem yeni yabancı sınırı (1 yıl ertelendi) hem de ekonomik nedenlerden dolayı takımlar bonservisi elinde olan yerli isimlere yöneliyor. Fenerbahçe'de de sözleşmesi sona eren 3 yıldız isim serbest kalması, ezeli rakipleri harekete geçirdi. İşte piyasa değerine göre sıralanan, Süper Lig'de sözleşmesi sona eren ve boşta olan o isimler...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 13:41
Fenerbahçe'de 3 flaş isim serbest kaldı!

'de 2019-20 sezonunun sona ermesinin ardından kulüplerde transfer hareketliliği başladı. Hem yeni yabancı sınırı (1 yıl ertelendi) hem de ekonomik nedenlerden dolayı takımlar bonservisi elinde olan yerli isimlere yöneliyor. Fenerbahçe'de de sözleşmesi sona eren 3 yıldız isim serbest kalması, ezeli rakipleri harekete geçirdi. İşte piyasa değerine göre sıralanan, Süper Lig'de sözleşmesi sona eren ve boşta olan o isimler...

Fenerbahçe'de 3 flaş isim serbest kaldı!

Boğaçhan Kazmaz

Mevki: Kaleci

Yaş: 19

Kulüp: Ç. Rizespor

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'de 3 flaş isim serbest kaldı!

Doğukan Özkan

Mevki: Kaleci

Yaş: 26

Kulüp: Beşiktaş

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

Fenerbahçe'de 3 flaş isim serbest kaldı!

Erten Ersu

Mevki: Kaleci

Yaş: 26

Kulüp: Fenerbahçe

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

Fenerbahçe'de 3 flaş isim serbest kaldı!

Mücahit Atalay

Mevki: Kaleci

Yaş: 28

Kulüp: Konyaspor

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

Fenerbahçe'de 3 flaş isim serbest kaldı!

Mahmut Akan

bek

Yaş: 26

Kulüp: Ankaragücü

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

Fenerbahçe'de 3 flaş isim serbest kaldı!

Ertuğrul Taşkıran

Mevki: Kaleci

Yaş: 30

Kulüp: Konyaspor

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

SON DAKİKA