Süper Lig'de 2019-20 sezonunun sona ermesinin ardından kulüplerde transfer hareketliliği başladı. Hem yeni yabancı sınırı (1 yıl ertelendi) hem de ekonomik nedenlerden dolayı takımlar bonservisi elinde olan yerli isimlere yöneliyor. Fenerbahçe'de de sözleşmesi sona eren 3 yıldız isim serbest kalması, ezeli rakipleri harekete geçirdi. İşte piyasa değerine göre sıralanan, Süper Lig'de sözleşmesi sona eren ve boşta olan o isimler...