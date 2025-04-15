Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
09:38
Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...
Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'de Anadolu takımlarına karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken, asıl darbeyi ise ezeli rakipleriyle oynadığı derbi maçlarda yedi. Sarı-lacivertlilerin dikkat çeken istatistiği ortaya çıkarken, bu olumsuz istatistiğe dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho çare olamadı. İşte haberin detayları…