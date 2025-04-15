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Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:38

Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Süper Lig'de Anadolu takımlarına karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken, asıl darbeyi ise ezeli rakipleriyle oynadığı derbi maçlarda yedi. Sarı-lacivertlilerin dikkat çeken istatistiği ortaya çıkarken, bu olumsuz istatistiğe dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho çare olamadı. İşte haberin detayları…

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe’de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında en zorlu deplasmanlardan biri olarak görülen Sivas'tan 3-1'lik galibiyetle döndü.

Fenerbahçe’de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte puanını 71'e yükseltirken, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ile puan farkını yeniden 3'e indirdi.

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Fenerbahçe’de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

Ligde üst üste 3.galibiyetini elde eden Kanarya, elde ettiği galibiyetle kritik bir virajı geride bıraktı.

Fenerbahçe’de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

Anadolu takımlarına karşı bileği bükülmeyen, puan kaybetse de yenilmeyen Fenerbahçe, ne çektiyse ezeli rakiplerinden çekti.

Fenerbahçe’de acı gerçek ortaya çıktı! Mourinho bile çare olamadı...

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Kanarya, ligdeki son 7 mağlubiyetini büyük takımlara karşı yaşadı. Bu durum dikkat çeken bir istatistik oluşturdu.