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Haberler Galeri Fenerbahçe'de beklenmedik transfer gelişmesi! Mourinho'nun gözdesi...
Giriş Tarihi: 27.04.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 15:39

Fenerbahçe'de beklenmedik transfer gelişmesi! Mourinho'nun gözdesi...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte Mourinho'nun gözdesi olan yıldız isme sürpriz bir transfer teklifi yapıldı. Gelen teklifin ardından, tecrübeli futbolcunun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama akıllara geldi. İşte flaş haberin detayları…

Fenerbahçe’de beklenmedik transfer gelişmesi! Mourinho’nun gözdesi...

Trendyol Süper Lig'in 33.haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1'le geçen Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik transfer gelişmesi! Mourinho’nun gözdesi...

Sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezona da iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe’de beklenmedik transfer gelişmesi! Mourinho’nun gözdesi...

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde planlamalarına devam eden Kanarya'da kadrodaki oyuncuların da durumu da merak ediliyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik transfer gelişmesi! Mourinho’nun gözdesi...

Bu noktada, Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden biri olan Fred hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe’de beklenmedik transfer gelişmesi! Mourinho’nun gözdesi...

INTERNACIONAL'DEN FRED'E KANCA

Brezilya basınından TV Foco'nun haberine göre; Internacional, Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Fred'i transfer etmek istiyor.