Giriş Tarihi: 27.04.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
15:39
Fenerbahçe'de beklenmedik transfer gelişmesi! Mourinho'nun gözdesi...
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte Mourinho'nun gözdesi olan yıldız isme sürpriz bir transfer teklifi yapıldı. Gelen teklifin ardından, tecrübeli futbolcunun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama akıllara geldi. İşte flaş haberin detayları…