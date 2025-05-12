Giriş Tarihi: 12.05.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
21:06
Fenerbahçe'de değişim vakti! Jose Mourinho'nun işaret ettiği 2 yıldız...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu sezonu da hayal kırıklığıyla kapatmak üzere. Hafta sonunda Galatasaray, kazanması halinde şampiyon olacak. Yola Jose Mourinho ile devam etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde ise yeni sezon planlaması başlamıştı. Kanarya yıldız isimleri transfer etmek istiyor. İşte Mourinho'nun işaret ettiği iki isim...