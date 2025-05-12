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Haberler Galeri Fenerbahçe'de değişim vakti! Jose Mourinho'nun işaret ettiği 2 yıldız...
Giriş Tarihi: 12.05.2025 18:52 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 21:06

Fenerbahçe'de değişim vakti! Jose Mourinho'nun işaret ettiği 2 yıldız...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, bu sezonu da hayal kırıklığıyla kapatmak üzere. Hafta sonunda Galatasaray, kazanması halinde şampiyon olacak. Yola Jose Mourinho ile devam etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde ise yeni sezon planlaması başlamıştı. Kanarya yıldız isimleri transfer etmek istiyor. İşte Mourinho'nun işaret ettiği iki isim...

Fenerbahçe’de değişim vakti! Jose Mourinho’nun işaret ettiği 2 yıldız...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmak üzere olan Fenerbahçe'de gözler artık yeni sezona çevrilecek.

Fenerbahçe’de değişim vakti! Jose Mourinho’nun işaret ettiği 2 yıldız...

MOURINHO İLE DEVAM

Başkan Ali Koç'un daha önce de belirttiği üzere Fenerbahçe yönetimi 'istikrar' vurgusu yaparak Jose Mourinho ile devam kararı almıştı.

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Fenerbahçe’de değişim vakti! Jose Mourinho’nun işaret ettiği 2 yıldız...

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon kadrosunda önemli değişimler yapma amacında.

Fenerbahçe’de değişim vakti! Jose Mourinho’nun işaret ettiği 2 yıldız...

Portekizli çalıştırıcının da raporuyla beraber, hücum hattına yeni takviyeler yapılacak.

Fenerbahçe’de değişim vakti! Jose Mourinho’nun işaret ettiği 2 yıldız...

DZEKO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Kanarya, tecrübeli yıldızı ve takım kaptanı Edin Dzeko'nun sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.