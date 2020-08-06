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'de son dakika: İşte yeni stoperler! Kısa sürede açıklanacak

TFF'nin harcadığı limit sınırlamasına rağmen transfer harekatına devam edileceğini duyuran Fenerbahçe'de, bombaların bir bir patlatılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde ilk imza teknik direktör Erol Bulut ile atılırken, sırada Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül var... Kanarya'nın bu iki isimden sonra yeni stoperlerini de açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 08:11
Fenerbahçe'de son dakika: İşte yeni stoperler! Kısa sürede açıklanacak

, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada bitirmişti.

Fenerbahçe'de son dakika: İşte yeni stoperler! Kısa sürede açıklanacak

Son 2 sezondur taraftarının beklentisini karşılayamayan , önümüzdeki sezon da Avrupa'da yer alamayacak.

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Fenerbahçe'de son dakika: İşte yeni stoperler! Kısa sürede açıklanacak

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kurarak zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir takım kurmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de son dakika: İşte yeni stoperler! Kısa sürede açıklanacak

Bu sezon özellikle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, sakatlıklar sonrasında büyük puan kayıpları yaşamıştı.

Fenerbahçe'de son dakika: İşte yeni stoperler! Kısa sürede açıklanacak

Sadık Çiftpınar ve 'in sakatlığı sonrasında stoper oynayan Jailson, birçok maçta hata yaparak takımına puan kayıpları yaşatmıştı.

Fenerbahçe'de son dakika: İşte yeni stoperler! Kısa sürede açıklanacak

Gelecek sezon da aynı hataya düşmek istemeyen Kanarya, ilk etapta defanstaki sorununu çözmek istiyor.

Fenerbahçe'de son dakika: İşte yeni stoperler! Kısa sürede açıklanacak

F.Bahçe bu kapsamda biri 'den, diğeri 'dan 2 yabancı ismi gündemine aldı.

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