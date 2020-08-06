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Fenerbahçe'de son dakika: İşte yeni stoperler! Kısa sürede açıklanacak

TFF'nin harcadığı limit sınırlamasına rağmen transfer harekatına devam edileceğini duyuran Fenerbahçe'de, bombaların bir bir patlatılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde ilk imza teknik direktör Erol Bulut ile atılırken, sırada Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül var... Kanarya'nın bu iki isimden sonra yeni stoperlerini de açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...