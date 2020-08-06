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Fenerbahçe'de son dakika: İşte yeni stoperler! Kısa sürede açıklanacak
TFF'nin harcadığı limit sınırlamasına rağmen transfer harekatına devam edileceğini duyuran Fenerbahçe'de, bombaların bir bir patlatılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde ilk imza teknik direktör Erol Bulut ile atılırken, sırada Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül var... Kanarya'nın bu iki isimden sonra yeni stoperlerini de açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.08.2020
08:11
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
08:11
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