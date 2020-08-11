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Haberler Galeri Fenerbahçe'de son dakika: Taraftara büyük müjde! Dünyaca ünlü yıldız...

'de son dakika: Taraftara büyük müjde! Dünyaca ünlü yıldız...

Gelecek sezon için oldukça iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe, şimdiye dek 6 transferi resmen bitirmişti. Kanarya Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerinin yanında İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimleri de kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de ise yeni hedef dünyaca ünlü yıldız. İşte taraftarları çıldırtacak o transfer...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 08:24
Fenerbahçe'de son dakika: Taraftara büyük müjde! Dünyaca ünlü yıldız...

, 'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada bitirmişti.

Fenerbahçe'de son dakika: Taraftara büyük müjde! Dünyaca ünlü yıldız...

Gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak sarı-lacivertli ekip, döneminin resmen başlamasıyla beraber bombaları bir bir patlattı.

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Fenerbahçe'de son dakika: Taraftara büyük müjde! Dünyaca ünlü yıldız...

Teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Erol Bulut'u getiren , yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.

Fenerbahçe'de son dakika: Taraftara büyük müjde! Dünyaca ünlü yıldız...

Bu kapsamda transferde büyük oynayan Kanarya, 5 ismi resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de son dakika: Taraftara büyük müjde! Dünyaca ünlü yıldız...

F.Bahçe, adı 'la da anılan ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de son dakika: Taraftara büyük müjde! Dünyaca ünlü yıldız...

Mauricio Isla'nın da yerini dolduran sarı-lacivertliler, ile sözleşme yenilemeyen eski futbolcusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de son dakika: Taraftara büyük müjde! Dünyaca ünlü yıldız...

'la da yollarını ayıran kulüp, bu bölgeye 2 birden yaptı.

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