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Fenerbahçe'de son dakika: Taraftara büyük müjde! Dünyaca ünlü yıldız...

Gelecek sezon için oldukça iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe, şimdiye dek 6 transferi resmen bitirmişti. Kanarya Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak gibi Süper Lig'in tecrübeli isimlerinin yanında İsmail Yüksek ve Barış Sungur gibi genç isimleri de kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de ise yeni hedef dünyaca ünlü yıldız. İşte taraftarları çıldırtacak o transfer...