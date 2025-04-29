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Haberler Galeri Fenerbahçe’de yıldız isimler topun ağzında! Mourinho değişim ateşini yaktı…
Giriş Tarihi: 29.04.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 07:12

Fenerbahçe’de yıldız isimler topun ağzında! Mourinho değişim ateşini yaktı…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'I takibini sürdürdü. Kayserispor karşısında yaşadığı sürpriz puan kaybıyla şampiyonluk şansını zora sokan Kanarya'da gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı. Fenerbahçe'de yıldız isimler topun ağzına geldi. İşte detaylar…

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe’de yıldız isimler topun ağzında! Mourinho değişim ateşini yaktı…

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kritik kararlar peş peşe geliyor. Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alırken başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamın isteklerini harfiyen yerine getirerek önümüzdeki sezona daha güçlü girmenin peşinde.

Fenerbahçe’de yıldız isimler topun ağzında! Mourinho değişim ateşini yaktı…

Sportif direktör Mario Branco, Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho önderliğinde gönderilecek oyuncular belirleniyor.

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Fenerbahçe’de yıldız isimler topun ağzında! Mourinho değişim ateşini yaktı…

Gitmesi planlanan futbolcular hazırlanırken bu isimlerin maaş yüklerinden kurtulmak da hedefler arasında.

Fenerbahçe’de yıldız isimler topun ağzında! Mourinho değişim ateşini yaktı…

Livakovic (2 milyon Euro), Djiku (1.7 milyon Euro), Osayi-Samuel (1.5 milyon Euro), Becao (1.8 milyon Euro), Kostic (2.5 milyon Euro), Tadic (4.2 milyon Euro), Dzeko (4.2 milyon Euro) ve En-Nesyri (4 milyon Euro) ayrılık ateşinin yandığı isimler.

Fenerbahçe’de yıldız isimler topun ağzında! Mourinho değişim ateşini yaktı…

Fenerbahçe yönetimi bu operasyonla yaklaşık 22 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulacak.