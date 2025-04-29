Giriş Tarihi: 29.04.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
07:12
Fenerbahçe’de yıldız isimler topun ağzında! Mourinho değişim ateşini yaktı…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'I takibini sürdürdü. Kayserispor karşısında yaşadığı sürpriz puan kaybıyla şampiyonluk şansını zora sokan Kanarya'da gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı. Fenerbahçe'de yıldız isimler topun ağzına geldi. İşte detaylar…