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Haberler Galeri Fenerbahçe'den 4 dev transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi'ne rüya kadro...
Giriş Tarihi: 11.04.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:17

Fenerbahçe'den 4 dev transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi'ne rüya kadro...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 68 puanla 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun kalan bölümünü kayıpsız geçerek, uzun süreli şampiyonluk hasretine son vermeyi amaçlıyor. Buna göre Fenerbahçe'de yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için kadro hazırlıklarına da başlandı. İşte Mourinho'nun onayıyla yapılacak 4 kritik transfer hamlesi....

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Fenerbahçe’den 4 dev transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi’ne rüya kadro...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk yarışı veriyor.

Fenerbahçe’den 4 dev transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi’ne rüya kadro...

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAZIRLIĞI

Sarı-lacivertliler sezon sonunda kupaya uzanan taraf olup, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için rüya kadro kurmak istiyor.

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Fenerbahçe’den 4 dev transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi’ne rüya kadro...

İkinci olup ön eleme turundan katılma halinde bile yönetim, gelecek sezonda çok iddialı bir kadro kurma konusunda kararlı vaziyette.

Fenerbahçe’den 4 dev transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi’ne rüya kadro...

Buna göre sarı-lacivertlilerin yapmak istediği 4 dev transfer hamlesi de belli oldu. (Miliyet)

Fenerbahçe’den 4 dev transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi’ne rüya kadro...

İLK HEDEF SKRINIARIN BONSERVİSİ

Fenerbahçe cephesinde ilk hedef, devre arasında kiralanan Milan Skriniar'ın bonservisini almak olacak.