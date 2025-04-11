Giriş Tarihi: 11.04.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
13:17
Fenerbahçe'den 4 dev transfer hamlesi! Şampiyonlar Ligi'ne rüya kadro...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 68 puanla 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, sezonun kalan bölümünü kayıpsız geçerek, uzun süreli şampiyonluk hasretine son vermeyi amaçlıyor. Buna göre Fenerbahçe'de yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için kadro hazırlıklarına da başlandı. İşte Mourinho'nun onayıyla yapılacak 4 kritik transfer hamlesi....