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Haberler Galeri Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi! Değeri 80 milyon Euro’lara kadar yükselmişti | Ayrılığa onay çıktı…
Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:36

Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi! Değeri 80 milyon Euro’lara kadar yükselmişti | Ayrılığa onay çıktı…

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kaliteli isimlere yönelecek olan sarı-lacivertlilerde yönetim, Chelsea'nin 2023 yazında Leipzig'ten 60 milyon Euro'ya renklerine bağladığı yıldıza kancayı taktı. Kanarya'nın teknik direktör Enzo Maresca'nın ayrılığına onay verdiği futbolcu için sezon sonunda transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi. İşte haberin detayları..

Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi! Değeri 80 milyon Euro’lara kadar yükselmişti | Ayrılığa onay çıktı…

Süper Lig'in 34.haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi! Değeri 80 milyon Euro’lara kadar yükselmişti | Ayrılığa onay çıktı…

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile çekişen sarı-lacivertliler, gelecek sene için de iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi! Değeri 80 milyon Euro’lara kadar yükselmişti | Ayrılığa onay çıktı…

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, kaliteli isimleri kadrosuna dahil etmek istiyor.

Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi! Değeri 80 milyon Euro’lara kadar yükselmişti | Ayrılığa onay çıktı…

Bu çerçevede Fenerbahçe'de hücum bölgesi için İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin yıldız futbolcusu gündeme geldi.

Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi! Değeri 80 milyon Euro’lara kadar yükselmişti | Ayrılığa onay çıktı…

KANARYA'DAN NKUNKU BOMBASI

Habere göre, Fenerbahçe'nin sezon sununda Christopher Nkunku için Maviler'e teklif yapması bekleniyor.