Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
11:36
Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi! Değeri 80 milyon Euro’lara kadar yükselmişti | Ayrılığa onay çıktı…
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kaliteli isimlere yönelecek olan sarı-lacivertlilerde yönetim, Chelsea'nin 2023 yazında Leipzig'ten 60 milyon Euro'ya renklerine bağladığı yıldıza kancayı taktı. Kanarya'nın teknik direktör Enzo Maresca'nın ayrılığına onay verdiği futbolcu için sezon sonunda transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi. İşte haberin detayları..