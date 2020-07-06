Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'den sürpriz 11 kararı! Ferdi Kadıoğlu'nun mevkisi değişiyor

'den sürpriz 11 kararı! 'nun mevkisi değişiyor

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1'le geçen Fenerbahçe, gözünü ilk 3'e dikti. 4 maç kala 3. Sivasspor ile arasında 5 puanlık bir fark bulunan sarı-lacivertliler, galibiyet serisi peşinde. Gençlerbirliği maçının ilk 11'ini netleştiren Tahir Karapınar, son maçın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun mevkisini de değiştirme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 06.07.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 14:21
Fenerbahçe'den sürpriz 11 kararı! Ferdi Kadıoğlu'nun mevkisi değişiyor

ile , ligde 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 91 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'den sürpriz 11 kararı! Ferdi Kadıoğlu'nun mevkisi değişiyor

Rekabetteki son 7 lig maçından 6'sını kazanıp, birinde berabere kalan 'nin attığı toplam 162 gole, 96 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon 'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'den sürpriz 11 kararı! Ferdi Kadıoğlu'nun mevkisi değişiyor

FENERBAHÇE SON 36 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ
, 'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında 'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

Fenerbahçe'den sürpriz 11 kararı! Ferdi Kadıoğlu'nun mevkisi değişiyor

ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında 'da yapılan lig müsabakalarında 15, 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti. Ankara'da Gençlerbirliği'nin 54 golüne, Fenerbahçe 53 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe'den sürpriz 11 kararı! Ferdi Kadıoğlu'nun mevkisi değişiyor

EN FARKLI GALİBİYETLER
, karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe'den sürpriz 11 kararı! Ferdi Kadıoğlu'nun mevkisi değişiyor

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda , 'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, bu sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz 11 kararı! Ferdi Kadıoğlu'nun mevkisi değişiyor

Karşılaşma öncesi 'ın tercih edeceği kadronun yanı sıra son haftaların formda ismi 'nun ilk 11'de sahada olup olmayacağı merak konusuydu. Garry Rodrigues'in cezasını tamamlamasının ardından Ferdi Kadıoğlu 10 numara pozisyonuna kaydırılacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Gençlerbirliği 11'i;

SON DAKİKA