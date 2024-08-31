Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
09:17
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç tarihleri || Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin ilk karşılaşması belli oldu. Kura çekiminde sonuçların açıklanmasıyla birlikte sarı lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği takımlar belli oldu. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte, detaylar...