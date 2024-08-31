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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç tarihleri || Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?
Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:17

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç tarihleri || Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin ilk karşılaşması belli oldu. Kura çekiminde sonuçların açıklanmasıyla birlikte sarı lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği takımlar belli oldu. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte, detaylar...

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maç tarihleri || Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde rakipleri belli oldu. Sarı lacivertlilerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin mücadele edeceği rakipleri belli olurken, gözler ilk maç tarihine çevrildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçı nerede oynanacak?

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maç tarihleri || Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

FENERBAHÇE- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Fenerbahçe-Manchester United maçının tarihi ise fikstür çekiminin ardından belli olacak.

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Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maç tarihleri || Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, İngiltere'den Manchester United, Fransa'dan Olimpik Lyon, Belçika'dan Union Saint-Gilloise ve İspanya'dan Atletic Bilbao'yu Kadıköy'de konuk edecek.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Çekya'dan Slavia Prag, Danimarka'dan Midtjylland ve Hollanda'dan AZ Alkmaar ile Twente maçlarını ise deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maç tarihleri || Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?

MANCHESTER UNİTED-FENERBAHÇE REKABETİ

Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez rakip olduğu Manchester United'a karşı önemli galibiyetler elde etti. İki takımın da sahadan 3'er galibiyetle ayrıldığı rekabette, henüz beraberlik yaşanmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak 2016-17 sezonunda yaşanan eşleşmede, 2 takım da sahasında oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Takımlar, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda kozlarını paylaşan rakipler, iç sahada oynadıkları karşılaşmaları kazandı.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maç tarihleri || Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman?
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