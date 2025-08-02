Giriş Tarihi: 02.08.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025
08:43
Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! “Anlaştım, doğru olmaz”
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın anlaşma sağladığı yıldız futbolcuya Benfica talip olmuştu. Portekiz ekibine giden sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü Mario Branco, başarılı oyuncuya kanca attı. Yıldız isim, Branco'ya verdiği cevapla transfer kapılarını kapattı. İşte detaylar...