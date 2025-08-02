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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! “Anlaştım, doğru olmaz”
Giriş Tarihi: 02.08.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 08:43

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! “Anlaştım, doğru olmaz”

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın anlaşma sağladığı yıldız futbolcuya Benfica talip olmuştu. Portekiz ekibine giden sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü Mario Branco, başarılı oyuncuya kanca attı. Yıldız isim, Branco'ya verdiği cevapla transfer kapılarını kapattı. İşte detaylar...

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

Son olarak savunmada Milan Skriniar ve Nelson Semedo transferlerini bitiren Fenerbahçe, kanat ve orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Marco Asensio'da Benfica devreye girdi.

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Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

Portekiz kulübüne giden Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco, İspanyol yıldızın aklını çelmek için hamle yaptı. Ancak Asensio'dan dikkat çekici bir yanıt geldi.

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

29 yaşındaki oyuncunun, "Fenerbahçe ile anlaştım. Şu an sizinle görüşmem doğru olmaz. Fenerbahçe ile olan anlaşmama sadık kalmak istiyorum. Türk kulübünün bana olan güvenini boşa çıkarmak istemem" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

YILLIK 12 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Sarı-lacivertli yönetim ise tecrübeli futbolcunun 12 milyon Euro'luk maaş talebini değerlendirip daha büyük bir yıldız ihtimalini masada tutuyor.

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

Kanarya, bu seviyede maaş verilecek daha büyük bir isim bulunup bulunamayacağını araştırıyor.

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

Real Madrid forması giyen Rodrygo için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncunun durumu hakkında Real Madrid'in kararını bekliyor.

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

Geçen sezon yaşadığı sakatlıkların ardından takımda sıkıntılar yaşayan 24 yaşındaki yıldızın, ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

Madrid yönetimi ise yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun, oyuncular hakkında vereceği rapora göre hareket edecek.

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

ASENSIO'NUN BİLİNMEYENLERİ

TEKNİK VE YARATICILIK

Asensio, top kontrolü ve teknik becerileriyle savunmaları rahatlıkla geçebilen bir oyuncudur.

Özellikle dar alanlarda paslaşma ve top sürme konusunda yeteneklidir.

Rakip savunmayı açmak için ince ara paslar ya da ani yön değiştirmeler kullanır.

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

UZAKTAN ŞUTLAR VE SOL AYAK

Sol ayağını çok etkili kullanan Asensio, ceza sahası dışından attığı gollerle tanınır.

Özellikle topu sağ kanattan içe kat ederek sol ayağıyla uzak köşeye vuruşları meşhurdur (Robben tarzı).

Hem duran toplarda hem de akan oyunda şut tehdidi yaratır.

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

POZİSYON ALMA VE OYUN GÖRÜŞÜ

Oyun görüşü yüksek bir oyuncudur; savunma arkasına koşular ya da boş alanları değerlendirme konusunda başarılıdır.

Topla oynamadığı zamanlarda bile sahada akıllıca konumlanarak oyuna katkı sağlar.

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

HAREKETLİLİK VE ÇOK YÖNLÜLÜK

Asıl pozisyonu sağ kanat olmasına rağmen, sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda da oynayabilir.

Hücum hattında farklı rolleri üstlenebilir; hem golcü hem de oyun kurucu gibi oynayabilir.

Fenerbahçe’nin el sıkıştığı yıldız futbolcu kapıları kapattı! Anlaştım, doğru olmaz

ZAYIF YÖNLER

Defansif katkısı sınırlıdır; top kapma ve pres konusunda ortalamanın altındadır.

Fiziksel ikili mücadelelerde zaman zaman etkisiz kalabilir.

Süreklilik konusunda bazı sezonlarda istikrarsız performanslar sergilemiştir (özellikle sakatlık sonrası dönemlerde).