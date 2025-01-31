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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri
Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:54

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, Danimarka deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılırken sarı-lacivertliler Avrupa macerasına devam etmeyi garantiledi. Avrupa'da devam turu olan play offlardaki rakibi kura çekimi ile belirlenecekken puan sıralamasına göre temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Play off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek. Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin Avrupa'da dün akşam gerçekleşen karşılaşmasıyla lig etabı sona erdi. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından play-off turuna yükselen takımların arasında yer alan sarı lacivertli temsilcimizin puan durumuna göre muhtemel rakipleri belli oldu. Play-off maçları ise iki maç üzerinden 13-20 Şubat tarihlerinde oynanacak. Peki Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi kim oldu?

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kuraları saat 15.00' ten itibaren çekilecek.

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Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün saat 15.00'da UEFA.tv üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe, Danimarka deplasmanından 2-2 beraberlikle dönerken muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde Fenerbahçe Bodo Glimt veya Anderlecth takımlarından birisiyle eşleşecek.

Avrupa Ligi'ni 18. sırada tamamlayan takım kura çekiminde 15 veya 16. sırada yer alan takımla eşleşecek. Güncel puan durumuna göre 15. takım Roma olurken Ferencvaros ise 16. basamakta.

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

EŞLEŞMELER NASIL OLACAK?

Puan sıralamasına göre eşleşmeler şu şekilde olacak. 9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucu 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.
Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle;

13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle;
15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek.

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