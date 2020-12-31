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'nin gündeminde yer alan Jese'nin özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor... Sarı lacivertli takım devre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'den ayrılan Jesé Rodríguez'i kadrosuna katmayı planlıyor. Hücuma yönelik neredeyse her bölgede oynayabilen İspanyol futbolcunun, teknik direktör Erol Bulut'un elini çok rahatlatacağı düşünülüyor. Ancak Real Madrid'de oynadığı dönemde Cristiano Ronaldo'nun veliahtı olarak gösterilen Jese Rodriguez, bekleneni veremedi ve PSG'nin yolunu tuttu. PSG'de de tutunamayan Jese'nin istikrarsız görüntüsünün yanı sıra özel hayatı da sarı lacivertli takımı korkutuyor.

Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

, Las Palmas, ve gibi takımlarda forma giyen ve son olarak Fransız ekibi ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu , Süper Lig'den 'nin gündeminde. Yeteneği ve birçok pozisyonda görev almasıyla Kanarya'nın iştahını kabartan Jese'nin problemi ise istikrarsız olması ve çalkantalı özel hayatı. İşte Jese Rodriguez'in skandalları...

Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

SÜREKLİ KİRALIK OLARAK GÖNDERİLDİ
, 'i 2016-2017 sezonunda 'den 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek etmişti.

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Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

Ancak büyük bir hayal kırıklığı yaratan İspanyol oyuncu, sırasıyla Las Palmas, , ve 'da kiralık olarak forma giyip tekrar Paris'e geri döndü.

Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

PARTİYE GİDİŞİ SONU OLDU
Fransız ekibi, Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunan ve bu sezon sadece 22 dakika oynayan 'i birçok kez satmaya kalksa da İspanyol oyuncu yüksek yıllık ücreti sebebiyle buna yanaşmadı.

Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

şimdi ise Kanarya Adaları'nda yaptığı parti sebebiyle kulüpten kovuldu.

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