Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor!

Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci yarısına Gaziantep FK galibiyetiyle başlamıştı. Nefes kesen karşılaşmada Fenerbahçe sahadan Vedat Muriç ve Max Kruse'nin golleriyle 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sezon sonunda transferde mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan 27 yaşındaki Fransız oyuncu Simon Falette'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'dan oynanan Hes Kablo Kayserispor maçını tribünden takip eden futbolcunun takımdan ayrılacağı ve yeni adresinin de netleştiği öğrenildi. İşte son gelişmeler...