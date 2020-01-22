Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor!

Fenerbahçe'nin transferdeki tek engeli ise harcama limiti... Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli yönetimin borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıklamıştı.