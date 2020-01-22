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  • Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor!

'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor!

Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci yarısına Gaziantep FK galibiyetiyle başlamıştı. Nefes kesen karşılaşmada Fenerbahçe sahadan Vedat Muriç ve Max Kruse'nin golleriyle 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sezon sonunda transferde mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan 27 yaşındaki Fransız oyuncu Simon Falette'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası'dan oynanan Hes Kablo Kayserispor maçını tribünden takip eden futbolcunun takımdan ayrılacağı ve yeni adresinin de netleştiği öğrenildi. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 17:32
Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor!

'in 18'înci haftasında deplasmanda FK'yı 2-0'lık skorla deviren 'de hedef şampiyonluk ipini göğüslemek. Bu nedenle sarı-lacivertliler çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor!

'nin transferdeki tek engeli ise harcama limiti... Başkan , sarı-lacivertli yönetimin borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili 'na başvuracaklarını açıklamıştı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor!

'ndan olumlu karar çıkması halinde 40 milyon TL harcama limitine kavuşacak olan Sarı Kanarya, transferde bombaları art arda patlatmayı planlıyor. 'de öncelik Falette'nin linsansını çıkartmak...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor!

'de diğer bir plan ise 'ndan gelecek olumsuz karar çıkması üzerine kuruluyor. Bu seçeneği düşünmek bile istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar Falatte konusunda şok bir karar aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor!

MALATYA YOLCUSU!

Ancak sarı-lacivertliler aksi bir durumla karşılaşması durumunda Frankfurt ile anlaşıp, 27 yaşındaki futbolcunun Malatyaspor'a kiralanmasını sağlayacak. Doğu ekibi de uzun süre bu oyuncu için Frankfurt ile temasa geçmişti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette geldiği gibi gidiyor!

Falette ile oynanan Son 16 Turu 2. Maçını tribünden takip etmiş, maçı takip eden Fallette'ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf çektirmişti.

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