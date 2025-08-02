Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

2. Penaltı Uzmanlığı

Penaltılarda psikolojik olarak soğukkanlı, iyi zamanlama ve doğru köşe tahminiyle ön plana çıkıyor. 2022 Dünya Kupası'nda 2 penaltı serisini kazandırması bunu ispatladı (Japonya: 3 penaltı kurtarışı, Brezilya: 1 penaltı kurtarışı).

3. Konsantrasyon ve Oyun Okuma

Maç boyunca yüksek konsantrasyon seviyesini korur. Savunmanın arkasına sarkabilecek topları önceden sezip pozisyon alabilir, ama bunu risk almadan yapar. Her zaman gözlem yapan, sakin kalan ve panik yapmayan bir yapısı vardır.

4. Kurtarış Stili ve Pozisyon Alma

Daha çok "bloking" stilini kullanır: Gövdeyle alan kapatarak şuta açıyı daraltır. Manuel Neuer gibi süper agresif çıkışlar yapmaz ama doğru zamanlamayla topa çıkan, gerektiğinde "çizgiyi terk edebilen" bir yapıya sahiptir. 1v1 pozisyonlarında ayakta kalma süresi uzun, çabuk yere inebilen bir kalecidir.

5. Ayak Kullanımı ve Dağıtım

Ayakla oyunu ortalama seviyededir. Top kontrolü ve paslarda çok ileri düzeyde değil, ama riskli top kayıpları da çok azdır. Kısa pas tercih eder, uzun top kalitesi zaman zaman istikrarsız olabilir. Fenerbahçe'de bu alanda gelişim göstermeye başladı, özellikle 2024-25 sezonunda Ferdi – Djiku gibi oyuncularla kısa çıkışlarda daha etkili oldu.