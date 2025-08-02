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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...
Giriş Tarihi: 02.08.2025 12:46 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 12:57

Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni bir transfer daha yapmaya hazırlanan sarı-lacivertli takımda gözler gidecek oyunculara da çevrildi. Jose Mourinho'nun yeni sezonda kalede düşünmediği Dominik Livakovic için sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli takımda hazırlıklar devam ediyor.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

Sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadro netleşti.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

10 İSİM KADRODA YOK

Sarı-lacivertlilerde, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor UEFA'ya yazılan kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

Jhon Duran, Archie Brown, Semedo ve Skriniar transferlerini yapan Kanarya'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

LIVAKOVIC KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Jose Mourinho'nu bu sezon kalede düşünmediği isim olan Livakovic'in satışına onay verildi.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

Fenerbahçe'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeni bir talip çıktı.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

FIORENTINA TALİP OLDU

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, tecrübeli eldiven Livakovic'e talip oldu.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

Fiorentina'nın teklif yapmaya hazırlandığı Livakovic için sarı-lacivertli kulübün 10 milyon euro talep ediyor.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

Fenerbahçe yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde Hırvat kalecisinin gitmesine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

30 yaşındaki tecrübeli kaleci 2023 yılında Dinamo Zagreb'ten 6.65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

DOMİNİK LİVAKOVİĆ'İN KALECİLİK ÖZELLİKLERİ

1. Refleksler ve Çizgi Hakimiyeti

En belirgin özelliği refleksleri. Yakın mesafeden gelen sert şutlara karşı olağanüstü tepki süresine sahip. 2022 Dünya Kupası'nda Japonya ve Brezilya'ya karşı penaltılardaki kurtarışlarıyla bu refleks gücünü fazlasıyla gösterdi. Çizgi üzerinde çok güçlü, "line goalkeeper" (çizgi kalecisi) olarak tanımlanabilecek bir profile sahip.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

2. Penaltı Uzmanlığı

Penaltılarda psikolojik olarak soğukkanlı, iyi zamanlama ve doğru köşe tahminiyle ön plana çıkıyor. 2022 Dünya Kupası'nda 2 penaltı serisini kazandırması bunu ispatladı (Japonya: 3 penaltı kurtarışı, Brezilya: 1 penaltı kurtarışı).

3. Konsantrasyon ve Oyun Okuma

Maç boyunca yüksek konsantrasyon seviyesini korur. Savunmanın arkasına sarkabilecek topları önceden sezip pozisyon alabilir, ama bunu risk almadan yapar. Her zaman gözlem yapan, sakin kalan ve panik yapmayan bir yapısı vardır.

4. Kurtarış Stili ve Pozisyon Alma

Daha çok "bloking" stilini kullanır: Gövdeyle alan kapatarak şuta açıyı daraltır. Manuel Neuer gibi süper agresif çıkışlar yapmaz ama doğru zamanlamayla topa çıkan, gerektiğinde "çizgiyi terk edebilen" bir yapıya sahiptir. 1v1 pozisyonlarında ayakta kalma süresi uzun, çabuk yere inebilen bir kalecidir.

5. Ayak Kullanımı ve Dağıtım

Ayakla oyunu ortalama seviyededir. Top kontrolü ve paslarda çok ileri düzeyde değil, ama riskli top kayıpları da çok azdır. Kısa pas tercih eder, uzun top kalitesi zaman zaman istikrarsız olabilir. Fenerbahçe'de bu alanda gelişim göstermeye başladı, özellikle 2024-25 sezonunda Ferdi – Djiku gibi oyuncularla kısa çıkışlarda daha etkili oldu.

Fenerbahçe’nin yıldızına İtalya’dan talip çıktı! 10 milyon euro bonservis...

ZAYIF YÖNLERİ

Hava toplarında zamanlama bazen kararsız olabilir, özellikle yüksek tempolu maçlarda (örneğin derbilerde). Çıkışlar konusunda her zaman çok cesur değil. Ayakla oyun kalitesi elit düzeyde değil; top dağıtımında zorlandığı anlar görülebilir. Kısa pas oyununda pres karşısında bazen risk almaktan kaçınıyor.

GENEL YORUM

Dominik Livaković, özellikle refleksleri, penaltı başarısı ve sakin yapısıyla fark yaratan, modern futbolun güvenilir kalecilerinden biri. Ayakla oyununda sınırlı olsa da, çizgideki üstünlüğü ve kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'ye net puanlar kazandırabilecek türde bir kaleci.