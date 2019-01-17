Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor! Tam 26 maç sonra...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Fenerbhçe'nin 26 maçlık serisi de sona erdi. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra toparlanarak pozisyonlar üretti. Fenerbahçe'nin ilk yarıda iki topu direkten dönerken, devre arasına golsüz girildi. İkinci yarının hemen başında Eljif Elmas'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, hücumda etkili olamadı. Maçın 82. dakikasında Ümraniyespor'un golüne karşılık veremeyen Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve turu zora soktu. FENERBAHÇE, KUPADA 26 MAÇ SONRA DEPLASMANDA MAĞLUP Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 maç aranın ardından deplasmanda yenildi. Sarı-lacivertliler, son mağlubiyetini 8 yıl önce 13 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor'a karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı.