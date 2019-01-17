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'nin yüzü gülmüyor! Tam 26 maç sonra...

son 16 turu ilk maçında deplasmanda 'a 1-0 mağlup olan Fenerbhçe'nin 26 maçlık serisi de sona erdi.

Giriş Tarihi: 17.01.2019 23:47 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 23:56
Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor! Tam 26 maç sonra...
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Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor! Tam 26 maç sonra...

, son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi 'a 1-0 yenildi.

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Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor! Tam 26 maç sonra...

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra toparlanarak pozisyonlar üretti. 'nin ilk yarıda iki topu direkten dönerken, devre arasına golsüz girildi.

Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor! Tam 26 maç sonra...

İkinci yarının hemen başında Eljif Elmas'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, hücumda etkili olamadı.

Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor! Tam 26 maç sonra...

Maçın 82. dakikasında 'un golüne karşılık veremeyen , sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve turu zora soktu.

Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor! Tam 26 maç sonra...

FENERBAHÇE, KUPADA 26 MAÇ SONRA DEPLASMANDA MAĞLUP

, 'nda 26 maç aranın ardından deplasmanda yenildi.

Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor! Tam 26 maç sonra...

Sarı-lacivertliler, son mağlubiyetini 8 yıl önce 13 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor'a karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı.

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