Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe’ye dev öneri! Mourinho transfer için onayı verdi…
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:00

Fenerbahçe’ye dev öneri! Mourinho transfer için onayı verdi…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, mücadeleyi 4-1 kazandı. Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanından galip ayrılmasıyla puan farkı 8'de kalırken, Kanarya'nın şampiyonluk şansı da bir hayli zora girdi. Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'ye dev bir transfer önerisi geldi. İşte Jose Mourinho'nun onay verdiği o isim…

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’ye dev öneri! Mourinho transfer için onayı verdi…

Trendyol Süper Lig'de zirvenin 8 puan gerisine düşen ve şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'den dev bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar…

Fenerbahçe’ye dev öneri! Mourinho transfer için onayı verdi…

BAŞAKŞEHİR'İ 4 GOL GEÇTİ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kanarya, mücadeleyi 4-1 kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’ye dev öneri! Mourinho transfer için onayı verdi…

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında hata yapmamasının ardından zirvede puan farkı 8'de kaldı. Sarı-kırmızılı takım, 1 puan daha alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe’ye dev öneri! Mourinho transfer için onayı verdi…

HASRET 11 YILA ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin büyük bir sürpriz yaşanmadığı sürece şampiyonluk hasreti 11 seneye çıkacak.

Fenerbahçe’ye dev öneri! Mourinho transfer için onayı verdi…

Tüm bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertli takım, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verdi.