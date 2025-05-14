Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
11:00
Fenerbahçe’ye dev öneri! Mourinho transfer için onayı verdi…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, mücadeleyi 4-1 kazandı. Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanından galip ayrılmasıyla puan farkı 8'de kalırken, Kanarya'nın şampiyonluk şansı da bir hayli zora girdi. Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'ye dev bir transfer önerisi geldi. İşte Jose Mourinho'nun onay verdiği o isim…