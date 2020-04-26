Fenerbahçe'ye hoca müjdesi! 2 yıldız birden...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından yerine kimin geleceği halen belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertliler birçok hocayla görüşse de kararını verememişti. Son olarak Nenad Bjelica ismi ön plana çıkarken, Hırvat teknik adamın iki vatandaşıyla geleceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 26.04.2020
08:48
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
08:48
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Önümüzdeki sezon çok daha güçlü ve başarılı bir takımın temellerini atmak için harekete geçen
Fenerbahçe yönetimi, son günlerde önemli kararların eşiğine geldi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından bu yana arayışta olan sarı-lacivertliler Nenad Bjelica'yı teknik direktör olarak düşünürken, iki Hırvat futbolcuyu da takıma kazandırmak istiyor.
Takvim'de yer alan habere göre
hedefinde, bonservisi Fenerbahçe'nin Atletico bulunan Madrid'de Nikola var... Yıldız futbolcu için önceden de girişimler yapılmıştı. Kalinic
Stoper mevkisi için de bir Hırvat yıldız adayı listeye alındı. Bu ismin 20 yaşındaki
Dario olduğu öğrenildi. Maresic Stade Reims'de forma giyen Maresic'in bonservis bedeli 3 milyon Euro.
Aynı zamanda
Avusturya vatandaşı da olan bu ülkenin U-21 ve U19 milli takımında forma giydi. Bonservis bedeli düşürülürse satın alınacak. Aksi halde kiralama seçeneği masada. Maresic
Hoca olarak
ismi kesinleşirse Bjelica'nın ve Kalinic için girişimler hızlanacak. Bununla birlikte başka Hırvat isimlerin ya da sisteme uyacak futbolcuların transferi söz korusu olabilir. Maresic
taraftarlar takımın başına yabancı bir hocanın geçmesi durumunda Fenerbahçeli ismine sıcak baktılar. Ancak sitemine uygun futbolcuların alınması gerektiği de ifade edildi. Bjelica