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'ye hoca müjdesi! 2 yıldız birden...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından yerine kimin geleceği halen belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertliler birçok hocayla görüşse de kararını verememişti. Son olarak Nenad Bjelica ismi ön plana çıkarken, Hırvat teknik adamın iki vatandaşıyla geleceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.04.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 08:48
Fenerbahçe'ye hoca müjdesi! 2 yıldız birden...

Önümüzdeki sezon çok daha güçlü ve başarılı bir takımın temellerini atmak için harekete geçen yönetimi, son günlerde önemli kararların eşiğine geldi.

Fenerbahçe'ye hoca müjdesi! 2 yıldız birden...

ile yolların ayrılmasından bu yana arayışta olan sarı-lacivertliler Nenad Bjelica'yı teknik direktör olarak düşünürken, iki Hırvat futbolcuyu da takıma kazandırmak istiyor.

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Fenerbahçe'ye hoca müjdesi! 2 yıldız birden...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin hedefinde, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Nikola Kalinic var... Yıldız futbolcu için önceden de girişimler yapılmıştı.

Fenerbahçe'ye hoca müjdesi! 2 yıldız birden...

Stoper mevkisi için de bir Hırvat yıldız adayı listeye alındı. Bu ismin 20 yaşındaki Dario Maresic olduğu öğrenildi. Stade Reims'de forma giyen Maresic'in bonservis bedeli 3 milyon Euro.

Fenerbahçe'ye hoca müjdesi! 2 yıldız birden...

Aynı zamanda vatandaşı da olan Maresic bu ülkenin U-21 ve U19 milli takımında forma giydi. Bonservis bedeli düşürülürse satın alınacak. Aksi halde kiralama seçeneği masada.

Fenerbahçe'ye hoca müjdesi! 2 yıldız birden...

Hoca olarak Bjelica'nın ismi kesinleşirse Kalinic ve Maresic için girişimler hızlanacak. Bununla birlikte başka Hırvat isimlerin ya da sisteme uyacak futbolcuların transferi söz korusu olabilir.

Fenerbahçe'ye hoca müjdesi! 2 yıldız birden...

Fenerbahçeli taraftarlar takımın başına yabancı bir hocanın geçmesi durumunda Bjelica ismine sıcak baktılar. Ancak sitemine uygun futbolcuların alınması gerektiği de ifade edildi.

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