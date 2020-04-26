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Fenerbahçe'ye hoca müjdesi! 2 yıldız birden...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından yerine kimin geleceği halen belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertliler birçok hocayla görüşse de kararını verememişti. Son olarak Nenad Bjelica ismi ön plana çıkarken, Hırvat teknik adamın iki vatandaşıyla geleceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.04.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 08:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





