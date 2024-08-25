Giriş Tarihi: 25.08.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
09:44
Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu için çok çarpıcı sözler! "Onun yokluğu..."
Fenerbahçe'de ve EURO 2024'te gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Ferdi Kadıoğlu, tercihini Premier Lig ekibi Brighton'dan yana kullandı. Peki Ferdi Kadıoğlu sonrası Fenerbahçe'de nasıl bir tercih ve oyun anlayışı olacak? SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve İskender Günen Ferdi Kadıoğlu için çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte dikkat çeken o sözler...