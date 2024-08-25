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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu için çok çarpıcı sözler! "Onun yokluğu..."
Giriş Tarihi: 25.08.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 09:44

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu için çok çarpıcı sözler! "Onun yokluğu..."

Fenerbahçe'de ve EURO 2024'te gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Ferdi Kadıoğlu, tercihini Premier Lig ekibi Brighton'dan yana kullandı. Peki Ferdi Kadıoğlu sonrası Fenerbahçe'de nasıl bir tercih ve oyun anlayışı olacak? SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve İskender Günen Ferdi Kadıoğlu için çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte dikkat çeken o sözler...

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Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu için çok çarpıcı sözler! Onun yokluğu...

Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Brighton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, resmi imzaları atmak için İngiltere'ye gitti. Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren milli oyuncu kararını Ada ekibinden yana kullandı.

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu için çok çarpıcı sözler! Onun yokluğu...

Peki Ferdi Kadıoğlu sonrası Fenerbahçe'de nasıl bir tercih ve oyun anlayışı olacak? SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve İskender Günen Ferdi Kadıoğlu için çarpıcı yorumlarda bulundu.

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Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu için çok çarpıcı sözler! Onun yokluğu...

Soru: F.Bahçe, Ferdi'yi satarak önemli bir kazanç elde etti ama çok önemli bir ylıdızı da kaybetti. Yönetim yerini doldurmak için önemli bir transfer yapmalı mı, yoksa takım içinden bu sorunu çözebilir mi?

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu için çok çarpıcı sözler! Onun yokluğu...

ÖMER ÜRÜNDÜL: YABANCILAR BU İŞİ BİLİYOR

Fenerbahçe'nin zaten Ferdi Kadıoğlu kalsa da bir orta saha transferine ihtiyacı vardı. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. Tabii Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesi çok önemli bir kayıp. Aslında bizim tüm takımların yöneticileri çok iyi düşünmeli. Neden Ferdi bu kadar rekor bir ücretle transfer oldu?

Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu için çok çarpıcı sözler! Onun yokluğu...

"F.BAHÇE'NİN MUTLAKA DEFANS TRANSFERİNE İHTİYACI VAR"

Çünkü yabancılar işi biliyorlar, takip ediyorlar. Onlar için en başta gelen şeyler oyuncunun kalitesi yanında fiziki devamlılığı ve istikrarı. İşte bu yüzden Ferdi, Brighton'un tercihi oldu. Fenerbahçe'nin mutlaka bir defans transferine de ihtiyacı var.

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