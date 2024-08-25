Son dakika haberi: Ferdi Kadıoğlu için çok çarpıcı sözler! "Onun yokluğu..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: YABANCILAR BU İŞİ BİLİYOR

Fenerbahçe'nin zaten Ferdi Kadıoğlu kalsa da bir orta saha transferine ihtiyacı vardı. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. Tabii Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesi çok önemli bir kayıp. Aslında bizim tüm takımların yöneticileri çok iyi düşünmeli. Neden Ferdi bu kadar rekor bir ücretle transfer oldu?