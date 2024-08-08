Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
11:57
Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri garanti verdi! İngilizlerin gözü döndü: Gidecek mi, kalacak mı?
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için önemli transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Performansıyla dev kulüplerin dikkatini çeken yıldız futbolcuya talipler giderek artarken yeni sezon öncesi özellikle de Fenerbahçeli taraftarlar futbolcunun akıbetini merak ediyordu. Kulüpte yaşanan sıcak gelişmeleri muhabirimiz Ceyhun Samet Yüksel aktardı. İşte son dakika transfer haberine dair ayrıntılar…