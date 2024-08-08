Ferdi Kadıoğlu’nun menajeri garanti verdi! İngilizlerin gözü döndü: Gidecek mi, kalacak mı?

MENAJERİ GARANTİ VERDİ…

Şunu söyleyebiliriz; Fenerbahçe yönetimi Ferdi Kadıoğlu, "Ben kalıyorum" dediği an teklifi reddedecek. Ancak Ferdi'nin menajeri Ferdi'yi götürmek istiyor ve hatta Ferdi Kadıoğlu'nun iki sene sonra daha üst düzey bir kulüpte forma giyeceğini garanti ediyor.