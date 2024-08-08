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Haberler Galeri Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri garanti verdi! İngilizlerin gözü döndü: Gidecek mi, kalacak mı?
Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:57

Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri garanti verdi! İngilizlerin gözü döndü: Gidecek mi, kalacak mı?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için önemli transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Performansıyla dev kulüplerin dikkatini çeken yıldız futbolcuya talipler giderek artarken yeni sezon öncesi özellikle de Fenerbahçeli taraftarlar futbolcunun akıbetini merak ediyordu. Kulüpte yaşanan sıcak gelişmeleri muhabirimiz Ceyhun Samet Yüksel aktardı. İşte son dakika transfer haberine dair ayrıntılar…

TUBA FIÇICI
Ferdi Kadıoğlu’nun menajeri garanti verdi! İngilizlerin gözü döndü: Gidecek mi, kalacak mı?

Ferdi Kadıoğlu transfer haberleri, transfer döneminin ilk günlerinden bu yana gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle de Premier Lig kulüplerinin yakından takip ettiği yıldız futbolcuya yapılan son teklif ise ortaya çıktı.

Ferdi Kadıoğlu’nun menajeri garanti verdi! İngilizlerin gözü döndü: Gidecek mi, kalacak mı?

Sabah Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Ceyhun Samet Yüksel, Ferdi Kadıoğlu transfer sürecine dair tüm detayları sabah.com.tr'den Tuba Fıçıcı ile paylaştı.

FERDİ KADIOĞLU GİDECEK Mİ, KALACAK MI?

Fenerbahçe kulübünde uzunca bir süredir tartışılan "Ferdi Kadıoğlu gidecek mi, yoksa kalacak mı?" soruları artık yakın zamanda netlik kazanacak.

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Ferdi Kadıoğlu’nun menajeri garanti verdi! İngilizlerin gözü döndü: Gidecek mi, kalacak mı?

Brighton kulübü bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon Euro'luk bir teklifi var. Ayrıca Southampton kulübü de yine yıldız futbolcuyla ilgileniyor. İngilizlerin gözü dönmüş durumda.

Ferdi Kadıoğlu’nun menajeri garanti verdi! İngilizlerin gözü döndü: Gidecek mi, kalacak mı?

MENAJERİ GARANTİ VERDİ…

Şunu söyleyebiliriz; Fenerbahçe yönetimi Ferdi Kadıoğlu, "Ben kalıyorum" dediği an teklifi reddedecek. Ancak Ferdi'nin menajeri Ferdi'yi götürmek istiyor ve hatta Ferdi Kadıoğlu'nun iki sene sonra daha üst düzey bir kulüpte forma giyeceğini garanti ediyor.

Ferdi Kadıoğlu’nun menajeri garanti verdi! İngilizlerin gözü döndü: Gidecek mi, kalacak mı?

Ferdi'nin kafası karışmış durumda. Muhtemelen artık net bir şekilde Ferdi Kadıoğlu'nun kalma ihtimalinin gitme ihtimalinden daha az olduğunu söyleyebiliriz.

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