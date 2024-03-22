Feyyaz Uçar'dan olay Semih Kılıçsoy itirafı! "Oyuncumuz ağlayarak bizi arıyor ve..."

"OYUNCUMUZ BİZİ ARIYOR AĞLAMAKLI"

"Sadece burada Semih'e yapılan haksızlık yok. Ahmetcan Kaplan'a yapılan da büyük haksızlık bence. Bizi en çok üzen şu; oyuncumuz bizi arıyor ağlamaklı "Hocam 3 gündür buradayım hiçbir teknik taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız" diyor. Ne kadar acı bir şey yönetici için."