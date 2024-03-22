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Haberler Galeri Feyyaz Uçar'dan olay Semih Kılıçsoy itirafı! "Oyuncumuz ağlayarak bizi arıyor ve..."
Giriş Tarihi: 22.03.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 16:35

Feyyaz Uçar'dan olay Semih Kılıçsoy itirafı! "Oyuncumuz ağlayarak bizi arıyor ve..."

Son dakika haberi: A Milli Takım bugün deplasmanda Macaristan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde A Milli Takım'a davet edilen Beşiktaş'ın yıldız golcüsü, dün Ümit Milli Takım'a gönderildi. Yaşanan gelişme sonrası Beşiktaş kulübü, karara büyük bir tepki gösterdi. Beşiktaş'ın Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy ile yaptığı telefon konuşmasına ait çarpıcı itiraflarda bulundu.

Feyyaz Uçar’dan olay Semih Kılıçsoy itirafı! Oyuncumuz ağlayarak bizi arıyor ve...

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, oyuncuları Semih Kılıçsoy'un A Mili Takım'a davet edilmesinin ardından kadrodan çıkarılıp Ümit Milli Takım'a gönderilmesine tepki gösterdi.

Feyyaz Uçar’dan olay Semih Kılıçsoy itirafı! Oyuncumuz ağlayarak bizi arıyor ve...

NTV Spor Youtube kanalına konuşan Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy için çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Feyyaz Uçar’dan olay Semih Kılıçsoy itirafı! Oyuncumuz ağlayarak bizi arıyor ve...

FEYYAZ UÇAR: "AÇIKLAMANIN NERESİNDEN TUTSANIZ BİR YERİ BOŞ"

"Biz haberi duyduğumuzda şok olduk. Montella'nın açıklamalarıyla daha da şok olduk. Bu kadar dayanaksız açıklamalar gerçekten üzücü. 'Daha fazla süre alması için' gibi bir söz var orada. Zaten Semih Kılıçsoy çok süre aldı bugüne kadar genç milli takımların hemen hemen hepsinde. 16 tane golü var bu çocuğun genç milli takımlarda, altyapılarda."

Feyyaz Uçar’dan olay Semih Kılıçsoy itirafı! Oyuncumuz ağlayarak bizi arıyor ve...

"Beşiktaş'ta da süre alıyor. Süre alamayan diğer oyuncular var milli takımda. Onları dert edinsin sayın hocamız. Açıklamanın neresinden tutsanız bir yeri boş. Orada Ümit Milli Takım'a yaşı tutan en az 4-5 oyuncu daha var. O maç o kadar önemliyse diğerleri neden gitmiyor?"

Feyyaz Uçar’dan olay Semih Kılıçsoy itirafı! Oyuncumuz ağlayarak bizi arıyor ve...

"OYUNCUMUZ BİZİ ARIYOR AĞLAMAKLI"

"Sadece burada Semih'e yapılan haksızlık yok. Ahmetcan Kaplan'a yapılan da büyük haksızlık bence. Bizi en çok üzen şu; oyuncumuz bizi arıyor ağlamaklı "Hocam 3 gündür buradayım hiçbir teknik taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız" diyor. Ne kadar acı bir şey yönetici için."

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