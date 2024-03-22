Giriş Tarihi: 22.03.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
16:35
Feyyaz Uçar'dan olay Semih Kılıçsoy itirafı! "Oyuncumuz ağlayarak bizi arıyor ve..."
Son dakika haberi: A Milli Takım bugün deplasmanda Macaristan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde A Milli Takım'a davet edilen Beşiktaş'ın yıldız golcüsü, dün Ümit Milli Takım'a gönderildi. Yaşanan gelişme sonrası Beşiktaş kulübü, karara büyük bir tepki gösterdi. Beşiktaş'ın Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy ile yaptığı telefon konuşmasına ait çarpıcı itiraflarda bulundu.