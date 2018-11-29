Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya Sıralaması açıklandı! kaçıncı sırada?

Kasım ayı Dünya Sıralaması açıklandı. İşte 'dünyanın en iyi takımları' ve 'nin sıralamadaki yeri.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 15:41
FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Kasım ayı Dünya Sıralaması, FIFA'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.

FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Buna göre ilk 5 sırada değişim yaşanmazken, liderliğini sürdürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

'yı ikinci sıradaki ve üçüncü sıradaki takip etti.

FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslar B Ligi'nden C Ligi'ne düşen ise 1 basamak geriledi. Ay-yıldızlılar 1443 puanla 38. sıradan 39.'luğa indi.

FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

En fazla gerilemeyi 7 basamakla ve Benin yaşarken, en fazla yükselmeyi 8 sıra birden çıkan Sudan gerçekleştirdi.

FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

FIFA Kasım ayı Dünya Sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

1- : 1727 puan

FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

2 - : 1726 puan

BİZE ULAŞIN