FIFA Dünya Sıralaması açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

FIFA Kasım ayı Dünya Sıralaması açıklandı. İşte 'dünyanın en iyi takımları' ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri. FIFA Kasım ayı Dünya Sıralaması, FIFA'nın resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ilk 5 sırada değişim yaşanmazken, Belçika liderliğini sürdürdü. Belçika'yı ikinci sıradaki Fransa ve üçüncü sıradaki Brezilya takip etti. UEFA Uluslar B Ligi'nden C Ligi'ne düşen Türkiye ise 1 basamak geriledi. Ay-yıldızlılar 1443 puanla 38. sıradan 39.'luğa indi. En fazla gerilemeyi 7 basamakla Rusya ve Benin yaşarken, en fazla yükselmeyi 8 sıra birden çıkan Sudan gerçekleştirdi. FIFA Kasım ayı Dünya Sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle: 1- Belçika: 1727 puan 2 - Fransa: 1726 puan