FİLENİN SULTANLARI 2025 MAÇ PROGRAMI: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

Giriş Tarihi: 03.03.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
22:43
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için hazırlıklarını sürdürüyor. Daniele Santarelli'nin teknik direktörlüğünde, ay-yıldızlı ekip, dünya çapındaki en güçlü takımlarla mücadele edecek. Filenin Sultanları, İstanbul'da da düzenlenecek maçlarla, voleybolseverlerle buluşacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 VNL maçları ne zaman başlayacak? İşte, Filenin Sultanları'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi maç takvimi ve tüm detaylar!