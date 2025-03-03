FİLENİN SULTANLARI 2025 MAÇ PROGRAMI: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi (VNL) maç programı belli oldu. Filenin Sultanları, turnuvanın ilk haftasında Çin'de, ikinci haftasında İstanbul'da, üçüncü haftasında ise Hollanda'da mücadele edecek. 16 takımın yer aldığı turnuvada, ilk 8 sırada yer alan takımlar final etabına yükselecek. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL maçları ne zaman? İşte, 2025 Voleybol Milletler Ligi fikstürü ve detaylar…