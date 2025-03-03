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Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI 2025 MAÇ PROGRAMI: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 22:42 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 22:43

FİLENİN SULTANLARI 2025 MAÇ PROGRAMI: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için hazırlıklarını sürdürüyor. Daniele Santarelli'nin teknik direktörlüğünde, ay-yıldızlı ekip, dünya çapındaki en güçlü takımlarla mücadele edecek. Filenin Sultanları, İstanbul'da da düzenlenecek maçlarla, voleybolseverlerle buluşacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 VNL maçları ne zaman başlayacak? İşte, Filenin Sultanları'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi maç takvimi ve tüm detaylar!

FİLENİN SULTANLARI 2025 MAÇ PROGRAMI: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi (VNL) maç programı belli oldu. Filenin Sultanları, turnuvanın ilk haftasında Çin'de, ikinci haftasında İstanbul'da, üçüncü haftasında ise Hollanda'da mücadele edecek. 16 takımın yer aldığı turnuvada, ilk 8 sırada yer alan takımlar final etabına yükselecek. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL maçları ne zaman? İşte, 2025 Voleybol Milletler Ligi fikstürü ve detaylar…

FİLENİN SULTANLARI 2025 MAÇ PROGRAMI: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

Millilerin maç programı şu şekilde:

1.HAFTA (PEKİN, ÇİN)

4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye

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FİLENİN SULTANLARI 2025 MAÇ PROGRAMI: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

2.HAFTA (İSTANBUL,TÜRKİYE)

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya

FİLENİN SULTANLARI 2025 MAÇ PROGRAMI: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi VNL maçları ne zaman, rakipleri kimler?

3.HAFTA (APELDOORN, HOLLANDA)

9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye