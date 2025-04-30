Final Four 2025 ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe’nin final four maçları ne zaman?

EuroLeague Final Four 2025 tarihleri takip edilmeye başladı. Avrupa kupasını evine götürmek isteyen Fenerbahçe Beko için heyecan dorukta. Son maçta Paris Basketbol'u deplasmanda 98-88 yenen sarı lacivertliler adını final turuna yazdırmış oldu. Peki, Fenerbahçe'nin final four maçları ne zaman ve nerede oynanacak?