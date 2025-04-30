Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
11:38
Final Four 2025 ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe'nin final four maçları ne zaman?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off etabında Paris Basketbol karşısında 3. galibiyetini elde etti. Böylece dörtlü finale yükselen sarı lacivertliler Avrupa Ligi yolculuğuna devam ediyor. Basketbolseverler Final Four 2025 ne zaman ve nerede oynanacak sorularına yanıt arıyor. Ligdeki temsilcimiz kupa kaldırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin final four maçları ne zaman?