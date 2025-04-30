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Haberler Galeri Final Four 2025 ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe'nin final four maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:38

Final Four 2025 ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe'nin final four maçları ne zaman?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off etabında Paris Basketbol karşısında 3. galibiyetini elde etti. Böylece dörtlü finale yükselen sarı lacivertliler Avrupa Ligi yolculuğuna devam ediyor. Basketbolseverler Final Four 2025 ne zaman ve nerede oynanacak sorularına yanıt arıyor. Ligdeki temsilcimiz kupa kaldırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin final four maçları ne zaman?

Final Four 2025 ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe’nin final four maçları ne zaman?

EuroLeague Final Four 2025 tarihleri takip edilmeye başladı. Avrupa kupasını evine götürmek isteyen Fenerbahçe Beko için heyecan dorukta. Son maçta Paris Basketbol'u deplasmanda 98-88 yenen sarı lacivertliler adını final turuna yazdırmış oldu. Peki, Fenerbahçe'nin final four maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Final Four 2025 ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe’nin final four maçları ne zaman?

FENERBAHÇE BEKO FİNAL FOUR'DA!

Play-off turunda Paris Basketbol ile eşleşen Fenerbahçe Beko 5 maçlık seride 3 galibiyete ulaştı. 3-0'lık seri ile adını Final Four turuna yazdıran Fenerbahçe Basketbol Takımı şimdi final yolunda.

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Final Four 2025 ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe’nin final four maçları ne zaman?

2025 FİNAL FOUR NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

THY Euroleague Final Four 2025 Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanacak. 23-25 Mayıs tarihlerinde oynanacak final four maçlarına Etihad Arena sahne olacak.

Final Four 2025 ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe’nin final four maçları ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN FİNAL FOUR RAKİBİ KİM OLACAK?

Anadolu Efes - Panathinaikos eşleşmesinden çıkacak galip takım Fenerbahçe Beko'nun final four rakibi olacak. Eşleşmenin galibi için 3 galibiyete ulaşacak takım bekleniyor.

Final Four 2025 ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe’nin final four maçları ne zaman?