Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:03
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
10:03
Forbes merakla beklenen listesyi açıkladı! 2023 yılında en çok kazanan futbolcular belli oldu...
İş dünyasının en önemli dergilerinden bir tanesi olan Forbes, futbol dünyası için her sene açıkladığı liste belli oldu. Forbes, 2023 yılında en çok kazanan futbolcuları açıkladı. Bu sezon futbol dünyası, Suudi Arabistan'nın gösterişli transferlerine sahne olurken listedeki oyuncuların ne kadar ücret kazandığı belli oldu. İşte 2023 yılında en çok kazanan oyuncular...