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Haberler Galeri Forbes merakla beklenen listesyi açıkladı! 2023 yılında en çok kazanan futbolcular belli oldu...
Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 10:03

Forbes merakla beklenen listesyi açıkladı! 2023 yılında en çok kazanan futbolcular belli oldu...

İş dünyasının en önemli dergilerinden bir tanesi olan Forbes, futbol dünyası için her sene açıkladığı liste belli oldu. Forbes, 2023 yılında en çok kazanan futbolcuları açıkladı. Bu sezon futbol dünyası, Suudi Arabistan'nın gösterişli transferlerine sahne olurken listedeki oyuncuların ne kadar ücret kazandığı belli oldu. İşte 2023 yılında en çok kazanan oyuncular...

Forbes merakla beklenen listesyi açıkladı! 2023 yılında en çok kazanan futbolcular belli oldu...

Ekonomi dünyasının en prestijli dergilerinden biri olan Forbes, merakla beklenen listeyi açıkladı. Forbes dergisi, 2023 yılında en çok kazanan oyuncuları açıkladı.

Forbes merakla beklenen listesyi açıkladı! 2023 yılında en çok kazanan futbolcular belli oldu...

Futbol dünyası, bu sezon Suudi Arabistan'ın pahalı trasnferleri sonrası büyük bir değişim yaşadı. Arap kulüpleri Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan yıldız oyunculara adeta para yağdırdı.

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Forbes merakla beklenen listesyi açıkladı! 2023 yılında en çok kazanan futbolcular belli oldu...

Forbes, 2023 yılında en çok kazanan futbolcuları açıkladı. İşte merakla beklenen o listede yer alan yıldız futbolcular...

Forbes merakla beklenen listesyi açıkladı! 2023 yılında en çok kazanan futbolcular belli oldu...

11. Robert Lewandowski - 34 milyon Euro

Forbes merakla beklenen listesyi açıkladı! 2023 yılında en çok kazanan futbolcular belli oldu...

10. Harry Kane - 36 milyon Euro

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