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'dan maç kazandıran son saniye üçlüğü

NBA'de , 'ın son saniyedeki 3 sayılık basketiyle deplasmanından 129-128 galip ayrıldı

AA Spor
Giriş Tarihi: 03.11.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 10:57
Furkan Korkmaz'dan maç kazandıran son saniye üçlüğü

NBA'e 8 maçla devam edildi.

Furkan Korkmaz'dan maç kazandıran son saniye üçlüğü

Ligin tek namağlup ekibi , 21 sayı geriye düştüğü deplasmanından 'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı.

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Furkan Korkmaz'dan maç kazandıran son saniye üçlüğü

5'te 5 yapan 76ers adına karşılaşmanın kahramanı Furkan, kenardan oyuna girerek 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.

Furkan Korkmaz'dan maç kazandıran son saniye üçlüğü

Al Horford 25 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Tobias Harris 23 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Furkan Korkmaz'dan maç kazandıran son saniye üçlüğü

Trail Blazers'ta Damian Lillard 33 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Rodney Hood ise 25 sayıyla mücadele etti.

Furkan Korkmaz'dan maç kazandıran son saniye üçlüğü

Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın sahasında Toronto Raptors'ı 115-105 mağlup ettiği mücadeleyi, 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

Furkan Korkmaz'dan maç kazandıran son saniye üçlüğü

DRUMMOND'DAN 25 SAYI, 20 RİBAUNT

Detroit Pistons, seyircisi önünde oynadığı Brooklyn Nets karşılaşmasını 113-109 kazandı.

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