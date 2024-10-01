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Haberler Galeri Futbol tarihine damga vuran tribün koreografileri! Süper Lig devleri de o listede yerini aldı | Dortmund, Schalke, PSG....
Giriş Tarihi: 01.10.2024 23:58 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 00:00

Futbol tarihine damga vuran tribün koreografileri! Süper Lig devleri de o listede yerini aldı | Dortmund, Schalke, PSG....

Futbolun en etkileyici görüntülerini hazırlayan taraftarlar, tarihe damga vuran birçok koreografiye de imza attı. En çok dikkat çeken taraftar koreografileri arasında Süper Lig'in devlerinin hazırladıkları o gösteriler de listedeki yerini aldı. İşte tarihe damga vuran koreografiler ve futbolun en etkileyici anları...

Futbol tarihine damga vuran tribün koreografileri! Süper Lig devleri de o listede yerini aldı | Dortmund, Schalke, PSG....

Futbol maçlarının belki de en özel anları, taraftarların maç önü için hazırladıkları koreografilerin yapıldığı anlar... Ateşli taraftar grupları, bugüne kadar tarihe damga vuran birçok koreografiye de imza attı. En çok dikkat çeken taraftar koreografileri arasında Süper Lig'in devlerinin hazırladıkları o gösteriler de listedeki yerini aldı. İşte tarihe damga vuran koreografiler...

Futbol tarihine damga vuran tribün koreografileri! Süper Lig devleri de o listede yerini aldı | Dortmund, Schalke, PSG....

BORUSSIA DORTMUND

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Futbol tarihine damga vuran tribün koreografileri! Süper Lig devleri de o listede yerini aldı | Dortmund, Schalke, PSG....

BARCELONA

Futbol tarihine damga vuran tribün koreografileri! Süper Lig devleri de o listede yerini aldı | Dortmund, Schalke, PSG....

BORUSSIA DORTMUND

Futbol tarihine damga vuran tribün koreografileri! Süper Lig devleri de o listede yerini aldı | Dortmund, Schalke, PSG....

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