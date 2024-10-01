Futbol tarihine damga vuran tribün koreografileri! Süper Lig devleri de o listede yerini aldı | Dortmund, Schalke, PSG....

Futbol maçlarının belki de en özel anları, taraftarların maç önü için hazırladıkları koreografilerin yapıldığı anlar... Ateşli taraftar grupları, bugüne kadar tarihe damga vuran birçok koreografiye de imza attı. En çok dikkat çeken taraftar koreografileri arasında Süper Lig'in devlerinin hazırladıkları o gösteriler de listedeki yerini aldı. İşte tarihe damga vuran koreografiler...