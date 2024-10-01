Giriş Tarihi: 01.10.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
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Futbol tarihine damga vuran tribün koreografileri! Süper Lig devleri de o listede yerini aldı | Dortmund, Schalke, PSG....
Futbolun en etkileyici görüntülerini hazırlayan taraftarlar, tarihe damga vuran birçok koreografiye de imza attı. En çok dikkat çeken taraftar koreografileri arasında Süper Lig'in devlerinin hazırladıkları o gösteriler de listedeki yerini aldı. İşte tarihe damga vuran koreografiler ve futbolun en etkileyici anları...