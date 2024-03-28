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Haberler Galeri Futbol tarihinin en çılgın futbolcularını seçtiler! Süper Lig’den tam 3 yıldız var: İşte o sıra dışı isimlerin listesi
Giriş Tarihi: 28.03.2024 23:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 23:14

Futbol tarihinin en çılgın futbolcularını seçtiler! Süper Lig’den tam 3 yıldız var: İşte o sıra dışı isimlerin listesi

İngiliz spor haberleri sitesi Bleacher Report, futbol tarihinin en 'çılgın' futbolcularını listeledi. Listede yolu Türkiye'den geçen 3 futbolcu da yer aldı. Saha içinde sergiledikleri hareketlerle ve saha dışındaki yaşantılarıyla oynadıkları döneme damga vuran bu futbolcular, tarihin en önemli futbolcuları arasında yer aldı. İşte o sıra dışı isimlerin listesi...

Futbol tarihinin en çılgın futbolcularını seçtiler! Süper Lig’den tam 3 yıldız var: İşte o sıra dışı isimlerin listesi

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Futbol tarihinin en çılgın futbolcularını seçtiler! Süper Lig’den tam 3 yıldız var: İşte o sıra dışı isimlerin listesi

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Futbol tarihinin en çılgın futbolcularını seçtiler! Süper Lig’den tam 3 yıldız var: İşte o sıra dışı isimlerin listesi

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Futbol tarihinin en çılgın futbolcularını seçtiler! Süper Lig’den tam 3 yıldız var: İşte o sıra dışı isimlerin listesi

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Futbol tarihinin en çılgın futbolcularını seçtiler! Süper Lig’den tam 3 yıldız var: İşte o sıra dışı isimlerin listesi

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