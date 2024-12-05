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Haberler Galeri Futbolun en ateşli taraftarları belli oldu: Listede Süper Lig’den sadece tek takım var...
Giriş Tarihi: 05.12.2024 23:28 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 23:29

Futbolun en ateşli taraftarları belli oldu: Listede Süper Lig’den sadece tek takım var...

SPOR HABERİ: Futbol, taraftarlarla güzelleşen bir oyun... Taraftarlar, destekledikleri takımları her daim ayakta tutar ve her anında destekler. Ünlü spor haberleri sitesi Sports Brief, dünyanın en ateşli ve en etkili taraftarlarının yer aldığı bir liste hazırladı. Listede, Süper Lig'den sadece bir takım yer aldı. İşte dünyanın en ateşli taraftarları...

Futbolun en ateşli taraftarları belli oldu: Listede Süper Lig’den sadece tek takım var...

İŞTE DÜNYANIN EN ATEŞLİ TARAFTARLARI:

Futbolun en ateşli taraftarları belli oldu: Listede Süper Lig’den sadece tek takım var...

25- Seattle Sounders

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Futbolun en ateşli taraftarları belli oldu: Listede Süper Lig’den sadece tek takım var...

24- Celtic

Futbolun en ateşli taraftarları belli oldu: Listede Süper Lig’den sadece tek takım var...

23- Gana Milli Takımı

Futbolun en ateşli taraftarları belli oldu: Listede Süper Lig’den sadece tek takım var...

22- Meksika Milli Takımı

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