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Haberler Galeri Galatasaray Adana Demirspor maç özeti (3-1) | Zorlu karşılaşma son buldu! Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı özeti ve golleri
Giriş Tarihi: 08.12.2023 22:15 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 22:26

Galatasaray Adana Demirspor maç özeti (3-1) | Zorlu karşılaşma son buldu! Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı özeti ve golleri

Galatasaray Adana Demirspor maç özeti için araştırmalar hız kazandı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, rakibini 3-1 mağlup etti. Cimbom, maç fazlasıyla liderliği alırken, evinde mağlup olmama serisini de 24 maça yükseltti. Şimdi futbolseverler yoğun olarak ''Galatasaray Adana Demirspor maç özeti ve golleri'' araştırması yapıyor. İşte; 8 Aralık 2023 GS ADS maç özeti, golleri ve maçtan dakikalar…

Galatasaray Adana Demirspor maç özeti 3-1 | Zorlu karşılaşma son buldu! Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı özeti ve golleri

Galatasaray Adana Demirspor maçı özeti için arama motorları çalıştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf Sarı Kırmızılılar oldu. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve evinde mağlup olmama serisini de 24 maça yükseltti. Heyecan dolu müsabakayı canlı takip edemeyen futbolseverler ise ''GS ADS maçı geniş özeti ve golleri'' araştırmasına çıktı. İşte, Galatasaray Adana Demirspor maç özeti, golleri ve maçtan dakikalar.

Galatasaray Adana Demirspor maç özeti 3-1 | Zorlu karşılaşma son buldu! Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı özeti ve golleri

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI GOLLER (3-1)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 13'üncü galibiyetini alarak 40 puanla averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Adana Demirspor ise 4'üncü mağlubiyetini elde etti ve 23 puanla 5'nci sırada kaldı.

GALATASARAY:

Dk. 22 Boey

Dk. 29 Kerem Aktürkoğlu

Dk. 90+5 Icardi (P)

ADANA DEMİRSPOR:

Dk. 45+4 Niang (P)

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Galatasaray Adana Demirspor maç özeti 3-1 | Zorlu karşılaşma son buldu! Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı özeti ve golleri

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ (1-3 )

6'ncı dakikada Galatasaray etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Tete, topla birlikte ceza sahası sağ çaprazına doğru hareketlendi. Tete'nin içeri çevirdiği topa Icardi, ceza alanı ön çizgisinden bekletmeden vurdu fakat top kaleci Magomedaliev'de kaldı.

22'nci dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Tete, ceza sahası yayındaki Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Kerem Aktürkoğlu, topu kontrol ettikten hemen sonra ceza sahası içerisindeki Boey'e pasını aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonraki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

25'inci dakikada Adana Demirspor'da Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Nani'nin kafa vuruşunda topu direk dibinden Muslera kurtardı.

Galatasaray Adana Demirspor maç özeti 3-1 | Zorlu karşılaşma son buldu! Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı özeti ve golleri

29'uncu dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Mertens, ceza sahası dışındaki Icardi'yi gördü. Icardi'nin tek dokunuşuyla ceza sahası yayında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topla hareketlenerek ceza sahası içerisine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

32'nci dakikada Galatasaray Mertens ile etkili geldi. Orta alanda topla buluşan Torreira, orta sahanın ilerisindeki Mertens'i gördü. Bu oyuncunun topla hareketlendikten sonraki sert vuruşunda kaleci Magomedaliev, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Galatasaray Adana Demirspor maç özeti 3-1 | Zorlu karşılaşma son buldu! Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı özeti ve golleri

45'inci dakikada sol kanattan topla hareketlenen Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topa Nelsson, yerde müdahale etmek isterken meşin yuvarlak eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, oyunu durdurdu ve bir süre VAR ile konuştu. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye giden Abdülkadir Bitigen, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

45+4'üncü dakikada Adana Demirspor penaltıdan farkı 1'e indirdi. Topun başına geçen Niang, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile bitti.

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