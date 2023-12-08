Galatasaray Adana Demirspor maç özeti (3-1) | Zorlu karşılaşma son buldu! Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı özeti ve golleri

Giriş Tarihi: 08.12.2023 22:15 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 22:26

Galatasaray Adana Demirspor maç özeti için araştırmalar hız kazandı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, rakibini 3-1 mağlup etti. Cimbom, maç fazlasıyla liderliği alırken, evinde mağlup olmama serisini de 24 maça yükseltti. Şimdi futbolseverler yoğun olarak ''Galatasaray Adana Demirspor maç özeti ve golleri'' araştırması yapıyor. İşte; 8 Aralık 2023 GS ADS maç özeti, golleri ve maçtan dakikalar…