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Haberler Galeri Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle beIN SPORTS 1 canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 08.12.2023 19:20 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 19:20

Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle beIN SPORTS 1 canlı izle ekranında!

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, bu maçı kazanıp tekrardan liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Adana temsilcisi ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek için mücadele edecek. Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izle linki heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. GS maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle

Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izle ekranı karşılaşmaya kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor bu akşam Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira'nın sarı kart sınırında olduğu maçta Davinson Sanchez oynayamayacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği zorlu karşılaşmayı beIN SPORTS 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle linki…

Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor.

İki takım da 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak.

İşte Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı, 8 Aralık 2023 Cuma günü yani bu akşam Rams Park'ta oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Haftanın açılış müsabakasını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın izle

İŞTE GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

ADANA DEMİRSPOR: Şahruddin, Svenson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, N'diaye, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.

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