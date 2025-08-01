Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025
22:13
Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…
Leroy Sane ve Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katarak Avrupa'da ses getiren Galatasaray'ın son hamlesi Avrupa devini kızdırdı. Yeni sezon için kadro planlaması yapan ve bazı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, İtalyan devinin yıldız futbolcu için yaptığı son teklifi reddetti. Bu cevap sonrası İtalyan ekibinin planları altüst oldu. İşte detaylar…