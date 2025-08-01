Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, A Spor'a yaptığı açıklamada Morata hakkında şu ifadeleri kullandı: "Morata'ya Como'dan teklif var. Kendisinden oyuncu olarak çok memnunum. Bize de çok faydası olduğunu düşünüyorum ama burada oyuncunun isteği, kulübümüzün görüşü, diğer kulübün isteğine göre başkanımız karar verecek."