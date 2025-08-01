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Haberler Galeri Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:44 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 22:13

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Leroy Sane ve Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katarak Avrupa'da ses getiren Galatasaray'ın son hamlesi Avrupa devini kızdırdı. Yeni sezon için kadro planlaması yapan ve bazı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, İtalyan devinin yıldız futbolcu için yaptığı son teklifi reddetti. Bu cevap sonrası İtalyan ekibinin planları altüst oldu. İşte detaylar…

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Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

OSIMHEN VE SANE SES GETİRDİ

Leroy Sane ve Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, bu hamleleriyle Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

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Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Galatasaray'da Osimhen'in de takıma katılmasıyla birlikte kadrodaki golcü sayısı 3'e çıktı.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Yeni sezonda Aslan'ın ileri ucu, büyük bir sürpriz yaşanmazsa Mauro Icardi ve Osimhen ile şekillenecek.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Takımdan ayrılmak isteyen Alvaro Morata için İtalyan ekibi Como teklif yapmıştı.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Bonservisi Milan'da olan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen İspanyol yıldızın sarı-kırmızılı takım ile kontratı Ocak 2026'da sona erecek.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Milan ile daha önce anlaşan Como, Galatasaray'ın oyuncuyu bedelsiz bir şekilde bırakmasını beklemişti ancak sarı-kırmızılı takım bu teklife yanaşmadı.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

"MILAN, G.SARAY İLE GÖRÜŞMELİ"

Como Başkanı Mirwan Suwarso, "Hem Milan hem de oyuncu ile el sıkıştık. Milan'ın, G.Saray ile görüşmesi gerekiyor" demişti.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Cimbom, Milan ve Como'dan gelen son teklifleri yeterli bulmadı ve talebini iki kulübe de iletti.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Galatasaray'ın Morata için Como'dan toplam 8 milyon Euro istediği aktarıldı. 6 milyon euro fesih bedeli ve 2 milyon euro maaş payı talebinde bulunan Sarı - kırmızılıların teklif yükseltilmezse oyuncuyu bırakmayacağı iddia edildi.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Tuttosport'un haberine göre; Galatasaray'ın Morata için gelen teklifleri reddetmesinden dolayı Milan ve Como yönetimlerinin çok sinirli olduğu kaydedildi.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Sarı-kırmızılıların bu tutumunun İki kulübün de planlarını bozduğu ifade edildi.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, A Spor'a yaptığı açıklamada Morata hakkında şu ifadeleri kullandı: "Morata'ya Como'dan teklif var. Kendisinden oyuncu olarak çok memnunum. Bize de çok faydası olduğunu düşünüyorum ama burada oyuncunun isteği, kulübümüzün görüşü, diğer kulübün isteğine göre başkanımız karar verecek."

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Alvaro Morata'nın transfer haberleriyle ilgili de konuşan Abdullah Kavukcu ise, "Morata bizim oyuncumuz. Transferi için karar verecek olan biziz. Para kazanmadan transferi olmaz. Davinson da bizim oyuncumuz ve ona gelen bir teklif yok." dedi.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Morata kış transfer döneminde Milan'dan 6 milyon Euro kiralama bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Yapılan anlaşmaya göre, Cimbom, 15 Ocak 2026'ya kadar Alvaro Morata'nın bonservisini 8 milyon Euro karşılığında satın alabilir.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Opsiyon kullanılmadığı takdirde kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılabilir.

Galatasaray Avrupa devini kızdırdı! Tüm transfer planları altüst oldu…

Öte yandan Cimbom, 10 Haziran 2026'ya kadar da Morata'yı 9 milyon Euro'ya satın alma opsiyonuna sahip.