GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE | Galatasaray Başkanlık Seçimi GS TV canlı yayın izle ekranında

Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
12:07
Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle ekranı erişime açıldı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Spor Kulübü'nde mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum, bugünkü seçimde başkanlık için yarışıyor. İki adayın da ekibinde önemli isimler yer alıyor. Genel kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde başladı. Sarı-kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar, GS TV canlı yayın ekranı ile seçimi takip edebilecek. İşte, GS TV ile Galatasaray Başkanlık Seçimi canlı yayın izle linki…