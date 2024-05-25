GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE | Galatasaray Başkanlık Seçimi GS TV canlı yayın izle ekranında

Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul bugün gerçekleşiyor. Mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü Süheyl Batum arasındaki başkanlık seçimi başladı. Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin genel kurul üyesi sarı kırmızılı kulübün 104. dönem yönetimini belirleyecek. Galatasaray Lisesi'nde yapılan genel kurul toplantısı GS TV ekranı ile canlı olarak takip edilebilecek. İşte, GS TV ekranı ile Galatasaray Başkanlık Seçimi canlı yayın izle!