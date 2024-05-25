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Haberler Galeri GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE | Galatasaray Başkanlık Seçimi GS TV canlı yayın izle ekranında
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 12:07

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE | Galatasaray Başkanlık Seçimi GS TV canlı yayın izle ekranında

Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle ekranı erişime açıldı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Spor Kulübü'nde mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum, bugünkü seçimde başkanlık için yarışıyor. İki adayın da ekibinde önemli isimler yer alıyor. Genel kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde başladı. Sarı-kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar, GS TV canlı yayın ekranı ile seçimi takip edebilecek. İşte, GS TV ile Galatasaray Başkanlık Seçimi canlı yayın izle linki…

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE | Galatasaray Başkanlık Seçimi GS TV canlı yayın izle ekranında

Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul bugün gerçekleşiyor. Mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü Süheyl Batum arasındaki başkanlık seçimi başladı. Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin genel kurul üyesi sarı kırmızılı kulübün 104. dönem yönetimini belirleyecek. Galatasaray Lisesi'nde yapılan genel kurul toplantısı GS TV ekranı ile canlı olarak takip edilebilecek. İşte, GS TV ekranı ile Galatasaray Başkanlık Seçimi canlı yayın izle!

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE | Galatasaray Başkanlık Seçimi GS TV canlı yayın izle ekranında

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE

GS TV canlı yayın ile Galatasaray Başkanlık seçimi canlı izle linki ve tüm detaylar şöyle;

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GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE | Galatasaray Başkanlık Seçimi GS TV canlı yayın izle ekranında

2024 GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE | Galatasaray Başkanlık Seçimi GS TV canlı yayın izle ekranında

OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'te sona erecek.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE | Galatasaray Başkanlık Seçimi GS TV canlı yayın izle ekranında

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.

Seçimlerde kongre üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için ise sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

İki başkan adayının da asıl ve yedek yönetim kurulu adayları açıklandı.

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