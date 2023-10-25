Galatasaray Bayern Münih maçı ÖZETİ İZLE! EXXEN ücretsiz ekranı ile Galatasaray Bayern Münih maçı tekrar izle

GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI EXXEN'DE ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK Mİ?

Türkiye'de UEFA organizasyonlarının yayıncısı Exxen platformundan yapılan açıklamada, "Exxenspor'a 24 Ekim'e kadar üye olan herkes 14 gün boyunca tüm maçları bedava izleme fırsatını yakalayacak" denildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Bayern Münih, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe-Ludogorets ve Bodo/Glimt-Beşiktaş maçları ile Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve ayrıca Suudi Arabistan Pro Lig ve Hollanda Eredivisie Lig müsabakaları dahil tüm karşılaşmalar, 14 gün boyunca Exxen'den bedava izlenebilecek.