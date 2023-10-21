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Haberler Galeri GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (2-1) | GS-BJK derbisi goller ve maçtan dakikalar! Galatasaray Beşiktaş maçı özet
Giriş Tarihi: 21.10.2023 21:38 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 21:38

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (2-1) | GS-BJK derbisi goller ve maçtan dakikalar! Galatasaray Beşiktaş maçı özet

Süper Lig 9. Hafta karşılaşması Galatasaray Beşiktaş maç özeti ile taraftarların gündeminde. 2-1 biten maçta sarı kırmızılılarda Icardi 26. ve 82. Dakikada 2 gol kaydederken siyah beyazlılarda 69. Dakikada gelen Chamberlain golü kazanmaya yetmedi. Geniş maç özeti, goller ve maçtan dakikalar analiz ediliyor. GS-BJK derbisinin özeti sosyal medyada tartışılmaya başladı. İşte, 21 Ekim Galatasaray Beşiktaş maç özeti.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ 2-1 | GS-BJK derbisi goller ve maçtan dakikalar! Galatasaray Beşiktaş maçı özet

Galatasaray Beşiktaş maçı özeti ile Süper Lig'in bugünkü gündeminde yer alıyor. Sarı kırmızılıların galibiyeti ile sonuçlanan müsabakayı canlı takip edemeyenler derbinin geniş özeti ve gollerini araştırıyor. İşte, Galatasaray Beşiktaş maç özeti.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ 2-1 | GS-BJK derbisi goller ve maçtan dakikalar! Galatasaray Beşiktaş maçı özet

GOLLER

GS: 26' ICARDI, 81' ICARDI (PEN)

BJK: 69' CHAMBERLAIN

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ 2-1 | GS-BJK derbisi goller ve maçtan dakikalar! Galatasaray Beşiktaş maçı özet

KALECİ MERT GÜNOK İLKİ YAŞADI!

Kaleci Mert Günok, ceza sahası dışında elle oynadığı gerekçesiyle derbinin 29. dakikasında kırmızı kart gördü.

İlk yarıyı tamamlayamayan Günok kariyerinde ilk defa kırmızı gördü.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ 2-1 | GS-BJK derbisi goller ve maçtan dakikalar! Galatasaray Beşiktaş maçı özet

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

7' Angelino çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

8' Tete isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

16' Kaan Ayhan kafayla topu Beşiktas ağlarına göndermek istedi fakat Beşiktas savunması gole izin vermiyor.

17' Sarı kart! Daniel Amartey maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

17' Sarı kart! Davinson Sanchez az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

18' Sarı kart! Tayfur Bingöl sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

26' Gol! Galatasaray rakibi karşısında golü Mauro Icardi ile buldu.

30' Kırmızı kart! Halil Umut Meler elini cebine attı ve kırmızı kartını Beşiktas takımından Mert Günok için kullandı.

31' Beşiktas oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Ersin Destanoğlu, çıkan oyuncu Milot Rashica.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ 2-1 | GS-BJK derbisi goller ve maçtan dakikalar! Galatasaray Beşiktaş maçı özet

57' Beşiktas takımında Amir Hadziahmetovic sarı kart ile cezalandırıldı.

69' Gol! Beşiktaş beraberliği yakaladı. 1-1.

76' Sarı kart gören oyuncu Arthur Masuaku

82' Gol! Mauro Icardi takımını penaltı atışıyla öne geçiren oyuncu. İstanbul şehrinde skor şimdi 2-1.

84' Sarı kart! Halil Umut Meler elini cebine attı ve sarı kartını Galatasaray takımının oyuncusu Cedric Bakambu için kullandı.

89' Sarı kart! Beşiktas takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Ante Rebic.

90+1' Sarı kart! Ev sahibi takım oyuncusu Fernando Muslera sarı kart görüyor.

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