GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (2-1) | GS-BJK derbisi goller ve maçtan dakikalar! Galatasaray Beşiktaş maçı özet

Giriş Tarihi: 21.10.2023 21:38 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 21:38

Süper Lig 9. Hafta karşılaşması Galatasaray Beşiktaş maç özeti ile taraftarların gündeminde. 2-1 biten maçta sarı kırmızılılarda Icardi 26. ve 82. Dakikada 2 gol kaydederken siyah beyazlılarda 69. Dakikada gelen Chamberlain golü kazanmaya yetmedi. Geniş maç özeti, goller ve maçtan dakikalar analiz ediliyor. GS-BJK derbisinin özeti sosyal medyada tartışılmaya başladı. İşte, 21 Ekim Galatasaray Beşiktaş maç özeti.