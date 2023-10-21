GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ (2-1) | GS-BJK derbisi goller ve maçtan dakikalar! Galatasaray Beşiktaş maçı özet

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
7' Angelino çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.
8' Tete isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.
16' Kaan Ayhan kafayla topu Beşiktas ağlarına göndermek istedi fakat Beşiktas savunması gole izin vermiyor.
17' Sarı kart! Daniel Amartey maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
17' Sarı kart! Davinson Sanchez az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.
18' Sarı kart! Tayfur Bingöl sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!
26' Gol! Galatasaray rakibi karşısında golü Mauro Icardi ile buldu.
30' Kırmızı kart! Halil Umut Meler elini cebine attı ve kırmızı kartını Beşiktas takımından Mert Günok için kullandı.
31' Beşiktas oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Ersin Destanoğlu, çıkan oyuncu Milot Rashica.