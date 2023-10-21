Rams Park’ta devlerin dansı! Okan Buruk ve Burak Yılmaz’dan şaşırtan tercihler...

Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev derbiye sahne oluyor. Milli ara dönüşü Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, GS BJK maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında merak edilen tüm detaylar…