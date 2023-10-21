Giriş Tarihi: 21.10.2023 17:08
Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
17:09
Rams Park'ta devlerin dansı! Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan şaşırtan tercihler...
Son dakika haberi... Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı dev derbiyle başlıyor. Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Siyah-Beyazlılar ise deplasmanda galip gelerek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Rams Park'ta oynanacak kritik karşılaşmanın canlı izle kanalı, tarihi, saati hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, GS BJK derbisi muhtemel 11'ler ve diğer tüm detaylar…