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Haberler Galeri Rams Park'ta devlerin dansı! Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan şaşırtan tercihler...
Giriş Tarihi: 21.10.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 17:09

Rams Park'ta devlerin dansı! Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan şaşırtan tercihler...

Son dakika haberi... Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı dev derbiyle başlıyor. Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Siyah-Beyazlılar ise deplasmanda galip gelerek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Rams Park'ta oynanacak kritik karşılaşmanın canlı izle kanalı, tarihi, saati hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, GS BJK derbisi muhtemel 11'ler ve diğer tüm detaylar…

Rams Park’ta devlerin dansı! Okan Buruk ve Burak Yılmaz’dan şaşırtan tercihler...

Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev derbiye sahne oluyor. Milli ara dönüşü Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, GS BJK maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Rams Park’ta devlerin dansı! Okan Buruk ve Burak Yılmaz’dan şaşırtan tercihler...

Milli ara bitti, Süper Lig heyecanı başlıyor. Gözler Galatasaray - Beşiktaş derbisinde.... Şampiyonluk apoletli Okan Buruk, 50 bin taraftarın büyük desteğiyle İcardi, Zaha ve Kerem ile coşup yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Burak Yılmaz ile yeni döneme giren Kara Kartal'da Aboubakar formda, Cenk ve Ghezzal geri döndü. Beşiktaş, 3 puan alıp camiayı kenetlemenin peşinde...

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Rams Park’ta devlerin dansı! Okan Buruk ve Burak Yılmaz’dan şaşırtan tercihler...

FLORYA'DA SON DURUM: BÜTÜN TOPLARI İCARDI'YE ATIN

1- Teknik direktör Okan Buruk, hücum hattında tüm opsiyonların Mauro İcardi'den yana kullanılmasını, takım arkadaşlarının Arjantinli golcüyü daha çok topla buluşturmasını istedi.

Rams Park’ta devlerin dansı! Okan Buruk ve Burak Yılmaz’dan şaşırtan tercihler...

2- Kötü gidişata bu maçta puan alarak dur demeyi amaçlayan Beşiktaş'a karşı özellikle geçiş hücumlarında kaybedilen toplarda Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper düzenli olarak beklere yardıma gelecek.

Rams Park’ta devlerin dansı! Okan Buruk ve Burak Yılmaz’dan şaşırtan tercihler...

3- Kolombiya'da milli takım kampında bulunan Davinson Sanchez, 1 gün önce İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki stoper, takımla birlikte tek antrenman gerçekleştirirken Beşiktaş maçında ilk 11'de yerini alacak.

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