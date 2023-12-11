Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray nasıl tur atlar?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 16:52

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray gruptan nasıl çıkar, galibiyet şart mı sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 puanla 3'üncü sırada yer alan Galatasaray, son 16 için şansını Kopenhag deplasmanında bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United, Kopenhag ve Bayern Münih, mutlak bir şekilde son 16 turuna kalmak istiyor. Parken'de sarı kırmızılı ekip, tarihi yeniden yazmaya çalışacak. Peki, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 şansı için senaryolar!

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar, son 16'ya kalır mı soruları gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Grubu Kopenhag deplasmanında noktalayacak olan sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maçta 5 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray nasıl tur atlar?

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Grubu Kopenhag deplasman mücadelesiyle kapatacak Galatasaray'ın son 16'ya kalması için Kopenhag'ı zorunlu yenmesi gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray nasıl tur atlar?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNA KALDI MI?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maçta 5 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray nasıl tur atlar?

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih - 13 Puan

2- Kopenhag - 5 Puan

3- Galatasaray - 5 Puan

4- Manchester United - 4 Puan

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray nasıl tur atlar?
SON DAKİKA