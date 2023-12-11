Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray gruptan nasıl çıkar, galibiyet şart mı sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 puanla 3'üncü sırada yer alan Galatasaray, son 16 için şansını Kopenhag deplasmanında bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United, Kopenhag ve Bayern Münih, mutlak bir şekilde son 16 turuna kalmak istiyor. Parken'de sarı kırmızılı ekip, tarihi yeniden yazmaya çalışacak. Peki, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 şansı için senaryolar!