Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar, son 16'ya kalır mı soruları gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Grubu Kopenhag deplasmanında noktalayacak olan sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maçta 5 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.