Giriş Tarihi: 01.09.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
16:30
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da taşlar yerinden oynayacak! İki ayrılık, iki transfer
Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo, Tete, Emin Bayram, Zaha, Köhn ve Dubois gibi isimleri ya kiralık gönderen ya da yollarını ayıran Galatasaray'da takımdan gidecek iki isim daha netleşti. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine Fransa Milli Takımı forması giyen iki yıldız isim geldi. İşte son dakika haberinin detayları...