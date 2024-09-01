GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da taşlar yerinden oynayacak! İki ayrılık, iki transfer

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köhn ve Zaha'nın ardından Okan Buruk'un biletini kestiği iki isim daha belli oldu. Aslan, dünyaca ünlü iki Fransız yıldızı da kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...