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Haberler Galeri GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da taşlar yerinden oynayacak! İki ayrılık, iki transfer
Giriş Tarihi: 01.09.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:30

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da taşlar yerinden oynayacak! İki ayrılık, iki transfer

Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo, Tete, Emin Bayram, Zaha, Köhn ve Dubois gibi isimleri ya kiralık gönderen ya da yollarını ayıran Galatasaray'da takımdan gidecek iki isim daha netleşti. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine Fransa Milli Takımı forması giyen iki yıldız isim geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da taşlar yerinden oynayacak! İki ayrılık, iki transfer

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köhn ve Zaha'nın ardından Okan Buruk'un biletini kestiği iki isim daha belli oldu. Aslan, dünyaca ünlü iki Fransız yıldızı da kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da taşlar yerinden oynayacak! İki ayrılık, iki transfer

Köhn ve Zaha ile yolları ayıran Galatasaray'da gözler şimdi de Sergio Oliveira'ya çevrildi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da taşlar yerinden oynayacak! İki ayrılık, iki transfer

2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 2,75 milyon euro kazanan Portekizli oyuncu, gelen teklifleri reddetti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da taşlar yerinden oynayacak! İki ayrılık, iki transfer

Aslan, Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmenin yollarını arıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da taşlar yerinden oynayacak! İki ayrılık, iki transfer

Galatasaray forması altında 58 maça çıkan 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

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